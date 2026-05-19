Партнеры растрогали Роберта Левандовского еще до последнего матча поляка на «Камп Ноу» в составе «Барселоны». В раздевалке перед игрой с «Бетисом» нападающий получил капитанскую повязку «блауграны».

Роберт улыбался и даже прослезился.

После игры Рафинья рассказал, что капитаны коллективно приняли решение:

«Утром Педри, Рональд [Араухо] и я единогласно решили отдать Левандовскому повязку на сегодняшний матч. Это меньшее, что мы могли для него сделать. В раздевалке команда чувствует, что он тоже капитан. Он этого заслуживает».

А после финального свистка расчувствовавшийся Роберт долго не мог покинуть «Камп Ноу».