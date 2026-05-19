Перед игрой «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ пресса сообщила, что Хосеп Гвардиола решил попрощаться с «горожанами» . Перед игрой болельщики вывесили плакат: «Пеп, останься».

Каталонец был напряжен с самого начала игры.

Уже на 12-й минуте Антуан Семеньо забил, но из офсайда. Гвардиола отреагировал сдержанно.

Катастрофа началась на 39-й минуте, когда «Борнмут» вышел вперед. Пеп смотрел повтор гола пустым взглядом.

Гвардиола вновь расцарапал себе голову.

Кажется, он все понял.

Уже в компенсированное время Эрлинг Холанд отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно.

Ничья «Сити» с «Борнмутом» означает чемпионство «Арсенала» за тур до финиша АПЛ.