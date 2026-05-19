Страдания Гвардиолы. На его глазах «Сити» упустил титул
Перед игрой «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ пресса сообщила, что Хосеп Гвардиола решил попрощаться с «горожанами». Перед игрой болельщики вывесили плакат: «Пеп, останься».
Каталонец был напряжен с самого начала игры.
Уже на 12-й минуте Антуан Семеньо забил, но из офсайда. Гвардиола отреагировал сдержанно.
Катастрофа началась на 39-й минуте, когда «Борнмут» вышел вперед. Пеп смотрел повтор гола пустым взглядом.
Гвардиола вновь расцарапал себе голову.
Кажется, он все понял.
Уже в компенсированное время Эрлинг Холанд отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно.
Ничья «Сити» с «Борнмутом» означает чемпионство «Арсенала» за тур до финиша АПЛ.
А что они не обыграли "Бормут" - а кто обыграл? У вишенок 17 (!!!) матчей без поражений.