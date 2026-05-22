💔«Ман Сити» объявил об уходе Гвардиолы. Пеп руководил клубом с 2016-го и взял 20 трофеев
Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» объявил об уходе главного тренера Пепа Гвардиолы.
Информация о том, что испанец принял решение подать в отставку по окончании чемпионата Англии, появилась в понедельник. Сообщалось, что Гвардиолу в «Сити» сменит Энцо Мареска.
Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. «Горожане» 6 раз выиграли чемпионат Англии, по 3 раза – Кубок и Суперкубок Англии, 5 раз стали обладателями Кубка английской лиги.
На международной арене «Сити» с Гвардиолой выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?45871 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Артём Стёпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пеп безусловно лучший трансфер в истории МС!
Ему нужен настоящий вызов, желательно, чтоб команда была уже собрана и чтоб до этого работал опытный тренер.
Так что других вариантов, кроме как сменить Талалаева в Балтике я не вижу
Было бы здорово, если бы вернулся позже в Баварию за треблом, а то как-то басславно там получилось. А вообще даже в голову не приходит, какой клуб он мог бы возглавить
Будем скучать Пеп👏👏👏