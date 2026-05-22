💔«Ман Сити» объявил об уходе Гвардиолы. Пеп руководил клубом с 2016-го и взял 20 трофеев

Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» объявил об уходе главного тренера Пепа Гвардиолы.

Информация о том, что испанец принял решение подать в отставку по окончании чемпионата Англии, появилась в понедельник. Сообщалось, что Гвардиолу в «Сити» сменит Энцо Мареска.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. «Горожане» 6 раз выиграли чемпионат Англии, по 3 раза – Кубок и Суперкубок Англии, 5 раз стали обладателями Кубка английской лиги.

На международной арене «Сити» с Гвардиолой выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Артём Стёпин
Комментарии

Комментарий про славную охоту и лысого шарлатана
Лысая охота, славный шарлатан
Лысый шарлатан
Спасибо, мужик, ты сделал эту лигу лучше.
4 АПЛ подряд + 100 очков в 17/18 это идеальная эпоха доминации...

Пеп безусловно лучший трансфер в истории МС!
их противостояние с Клоппом это огромная веха в истории Английского футбола.
Пеп и Гусев в один день, что за напасть...
Две абсолютные легенды тренерского цеха…
Ладно с этим Пепом, вот Гусев…
Жаль.Мне в принципе всегда грустно,когда такие личности уходят из АПЛ.Так было и с Фергюсоном,Венгером,Клоппом.Это же эпоха в АПЛ.
Я бы ещё добавил, что грустно от того, что клубы с уходом таких личностей теряют идентичность. Сколько лет МЮ ищет себя, Арсенал полностью потерял то, что дал им Венгер, Ливерпуль... И вот МС
Что потерял Арсенал ? Четвертые места ?)
Один вопрос в ЦСКА или Динамо)
В Динамо он проиграл конкуренцию Шварцу. В ЦСКА тоже непростой соперник в лице Игдисамова
Ну вы с ума что ли сошли. Если это не шутка конечно. Какой Динамо, какой ЦСКА? Ему что, заняться нечем? Даже в лиге конференций наши не играют. Какой смысл пепу туда идти.

Ему нужен настоящий вызов, желательно, чтоб команда была уже собрана и чтоб до этого работал опытный тренер.

Так что других вариантов, кроме как сменить Талалаева в Балтике я не вижу
Легенда!!!
Легенда!!!
20 титулов за 10 лет! Требл и победа в ЛЧ! А если оглянуться назад на его успехи с Барсой и Баварией и 41 титул в карьере тренера в свои 55 лет, а это уверенное второе место в истории футбола, где он пока уступает только сэру Алексу Фергюсону 49 титулов! То конечно Пеп Гвардиола большая легенда и личность уже с многочисленными учениками в главе других топ - клубов)
Крутой анализ, спасибо!
Конец эпохи. Без преувеличения
Было бы здорово, если бы вернулся позже в Баварию за треблом, а то как-то басславно там получилось. А вообще даже в голову не приходит, какой клуб он мог бы возглавить
Возможно попробует себя в Италии. Он фанат Италии, гоняет туда постоянно. Юве или Интер мог бы попробовать потренить
Испанию брал, Германию брал, Англию брал, Франция - неинтересно, с ПСЖ слишком легко, остальным выиграть нереально. Остаётся ехать возрождать прогнившую Италию :)
Пеп - легенда ! На заслуженный отдых ! А через пару лет вернуться в Барселону и снова брать ЛЧ !
Увы, в «Барселону» он уже никогда не вернется. Я так понимаю у него принцип - не возвращаться туда, откуда он ушел. Поэтому тренером точно нет, а функционером тоже сомнительно.
Помянем Сити
Гиги ордена Лукомского, карандаши для стрелочек на схеме вверх, в память о славных годах Гвардиолы в Англии!

Будем скучать Пеп👏👏👏
