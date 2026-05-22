💔«Ман Сити» объявил об уходе Гвардиолы. Пеп руководил клубом с 2016-го и взял 20 трофеев

Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» объявил об уходе главного тренера Пепа Гвардиолы .

Информация о том, что испанец принял решение подать в отставку по окончании чемпионата Англии, появилась в понедельник . Сообщалось , что Гвардиолу в «Сити» сменит Энцо Мареска .

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити » с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. «Горожане» 6 раз выиграли чемпионат Англии, по 3 раза – Кубок и Суперкубок Англии , 5 раз стали обладателями Кубка английской лиги.

На международной арене «Сити» с Гвардиолой выигрывал Лигу чемпионов , Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.