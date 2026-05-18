Чемпионат Испании. «Барса» победила «Бетис», «Реал» в гостях обыграл «Севилью», «Атлетико» победил «Жирону», «Сосьедад» Захаряна сыграл 3:4 с «Валенсией»

В Ла Лиге прошли матчи 37-го тура.
«Реал» обыграл в гостях «Севилью» (1:0) в 37-м туре чемпионата Испании.
«Барселона» обыграла «Бетис» (3:1), «Атлетико» победил «Жирону» (1:0), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Валенсии» (3:4).
Чемпионат Испании
37-й тур
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Лежен, Сисс, Рациу, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Камельо, Трехо, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Унаи Лопес, Трехо, Алеман, Карденас, Вертрауд, Хиль, Менди, Чаваррия, Камельо, Нтека, Гумбау, Балиу
Вильярреал:
Тенас, С. Кардона, Марин, Камбвала, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Олувасейи, Айосе Перес
Запасные: Педраса, Микаутадзе, Комесанья, Фриман, Пепе, Камбвала, Гуйе, Жуниор, Наварро, Бьюкенен, Олувасейи
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Пубиль, Варгас, Коке, Алекс Баэна, Лукман, Гризманн, Симеоне
Запасные: Алекс Баэна, Муссо, Лукман, Эскивель, Боньяр, Пурич, Симеоне, Диас дель Ромо, Белаид, Сьерра, Miguel Llorente Cubo, Варгас
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Мартин, Витцель, Рока, Унаи, Хиль, Цыганков
Запасные: Блинд, ван де Бек, Витцель, А. Мартинес, Рока, Хиль, Бланко, Ринкон, Крапивцов, Лемар, Артеро
Осасуна
Эррера, Бретонес, Бойомо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Бенито, Бретонес, Торро, Орос, Аргибиде, Розье, Фернандес, Эррандо, Монкайола, Хуан Крус, Осамбела
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Милья, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Экспосито, Кике Гарсия
Запасные: Экспосито, Фортуньо, Терратс, Каррерас, Лосано, Салинас, Милья, Кике Гарсия, Рубио, Adama Timera, Lluc Castell Solé, Долан
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Беренгер, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Унаи Гомес, Гурусета, Паредес, Аресо, Бойро, И. Уильямс, Весга, Хаурегисар, Падилья, Лекуэ, Беренгер, Санчес
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Жуджла, Ристич, Фер Лопес, Руэда, Вильяр, Сведберг, Иглесиас, Айду, Фернандес, Сотело, Нуньес, Эль-Абделлауи
Эльче
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Вильяр, Агуадо, Валера, Диангана, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Андре Силва, Итурбе, Агуадо, А. Родригес, Пенья, Форт, Редондо, Виктор Чуст, Диангана, Мартим Нету, Рафа Мир, Juan Piera Cugueró
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Ньом, Ромеро, Дуарте, Джене, Арамбарри, Damián, Милья, Мартин, Сатриано
Запасные: Летачек, Боселли, Ньом, Damián, Рико, Хави Муньос, Лисо, Мартин, Санкрис, Камара, Майораль, Дуарте
Вальент Miguel Calatayud García
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Арриага, Мартинес, Ромеро, Лосада, Оласагасти, Эспи
Запасные: Толян, Ромеро, Эспи, Оласагасти, Куньят, Пампин, Лосада, Моралес, Абед, Маттурро, Ури Рей, Кортес
Мальорка:
Роман, Мохика, Лопес, Вальент, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Лувумбу, Мурики
Запасные: Орехуэла 2007, Вальент, Торре, Лувумбу, Морей, Тони Лато, Раильо, А. Санчес, Куэльяр, Льябрес, Лопес, Морланес
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Субельдия, Мартин, Элустондо, Солер, Туррьентес, Захарян, Браис Мендес, Марин, Оускарссон
Запасные: Эррера, Каррера, Муньос, Захарян, Марреро, Бейтиа, Оускарссон, Агирре, Кубо, Уэсли, Элустондо, Браис Мендес
Валенсия:
Димитриевски, Хесус Васкес, Джемерт, Таррега, Нуньес, Диего Лопес, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Герра, Дуро
Запасные: Угринич, Агирресабала, Ирансо, Дуро, Риверо, Наварро, Диего Лопес, Риоха, Сантамария, Раба, Оторби, Нуньес
Реал Овьедо
Молдован, Хави Лопес, Кальво, Костас, Лукас Аихадо, Коломбатто, Фонсека, Рейна, Касорла, Хассан, Виньяс
Запасные: Коломбатто, Хассан, Нарваэс, Байи, Карму, Илич, Эскандель, Фонсека, Виньяс, Лукас Аихадо, Альхассан, Сибо
Алавес:
Сивера, Парада, Коски, Теналья, Реббаш, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Перес Идальго, Тони Мартинес, Диабате
Запасные: Тони Мартинес, Диабате, Кастро, Аленья, Денис Суарес, Гуриди, Пачеко, Гевара, Калебе, Мариано Диас, Реббаш, Р. Фернандес
Браим Диас Александер-Арнолд
Винисиус Жуниор Гонсало Гарсия
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Мартинес Гауна, Соу, Гудель, Варгас, Мопе, Адамс
Запасные: Гудель, Фабиу Кардозу, Мартинес Гауна, Нюланд, Жордан, Менди, Варгас, Мопе, Пеке, Кармона, Аспиликуэта, Ньянзу
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Хейсен, Рюдигер, Карвахаль, Питарч, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Браим Диас
Запасные: Питарч, Наварро, Алаба, Асенсио, Альваро Каррерас, Месонеро Мигель, Тчуамени, Местре, Беллингем, Винисиус Жуниор, Браим Диас
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Берналь, Гави, Фермин Лопес, Левандовски, Рафинья
Запасные: Эрик Гарсия, Берналь, Кочен, Шченсны, Кубарси, Кристенсен, Фермин Лопес, Левандовски, Рафинья, Эспарт, Маркес, Рэшфорд
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Натан, Бельерин, Амрабат, Эззальзули, Фидальго, Деосса, Антони, Ло Чельсо
Запасные: Лопес, Форнальс, Антони, Ло Чельсо, Бусто, Эззальзули, Фидальго, Адриан, Р. Родригес, Амрабат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хоть так смотреть и нельзя, но в Испании тупо нехватка денег у клубов, нереально бороться с Барсой и Реалом.. Редко АТМ, но не более, хотя такая картина +/- везде кроме АПЛ и Сериала.
Удачи всем командам в борьбе за сохранение в Ла Лиге.