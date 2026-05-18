  • Чемпионат Испании. «Барса» победила «Бетис», «Реал» в гостях обыграл «Севилью», «Атлетико» победил «Жирону», «Сосьедад» Захаряна сыграл 3:4 с «Валенсией»
В Ла Лиге прошли матчи 37-го тура.

«Реал» обыграл в гостях «Севилью» (1:0) в 37-м туре чемпионата Испании.

«Барселона» обыграла «Бетис» (3:1), «Атлетико» победил «Жирону» (1:0), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Валенсии» (3:4).

Чемпионат Испании

37-й тур

Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
2 - 0
1.92xG0.65
Вильярреал
Матч окончен
90’
+6’
Моуриньо
Унаи Лопес   Мумин
82’
Унаи Лопес
82’
Чаваррия   Эспино
81’
77’
Камбвала   Коста
Алеман   Мартин
74’
Камельо   Франсиско Перес
73’
72’
Гуйе   Парехо
Трехо   Диас
66’
64’
Комесанья   Парти
63’
Олувасейи   Жерар Морено
Лежен
61’
  Алеман
47’
46’
Бьюкенен   Гонсалес
2тайм
Перерыв
  Камельо
28’
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Лежен, Сисс, Рациу, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Камельо, Трехо, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Унаи Лопес, Трехо, Алеман, Карденас, Вертрауд, Хиль, Менди, Чаваррия, Камельо, Нтека, Гумбау, Балиу
1тайм
Вильярреал:
Тенас, С. Кардона, Марин, Камбвала, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Олувасейи, Айосе Перес
Запасные: Педраса, Микаутадзе, Комесанья, Фриман, Пепе, Камбвала, Гуйе, Жуниор, Наварро, Бьюкенен, Олувасейи
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
1 - 0
2.71xG2
Жирона
Матч окончен
Морсильо
85’
77’
А. Мартинес   Давид Лопес
Лукман   Лангле
63’
63’
Рока   Эчеверри
Алекс Баэна   Серлот
61’
Варгас   Морсильо
61’
56’
Витцель   Бельтран
56’
Хиль   Стуани
Симеоне   Альмада
46’
2тайм
Перерыв
Ле Норман
23’
  Лукман
21’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Пубиль, Варгас, Коке, Алекс Баэна, Лукман, Гризманн, Симеоне
Запасные: Алекс Баэна, Муссо, Лукман, Эскивель, Боньяр, Пурич, Симеоне, Диас дель Ромо, Белаид, Сьерра, Miguel Llorente Cubo, Варгас
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Мартин, Витцель, Рока, Унаи, Хиль, Цыганков
Запасные: Блинд, ван де Бек, Витцель, А. Мартинес, Рока, Хиль, Бланко, Ринкон, Крапивцов, Лемар, Артеро
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Эль-Садар
Осасуна
Завершен
1 - 2
1.81xG0.95
Эспаньол
Матч окончен
90’
Рока
Муньос
83’
Розье   Барха
78’
76’
Долан   Рока
76’
Милья   Санчес
Бретонес   Галан
67’
64’
Экспосито   Калеро
64’
Кике Гарсия   Фернандес
Торро   Муньос
58’
Монкайола   Мойсес Гомес
58’
Орос   Рауль Гарсия
58’
55’
Лосано   Пикель
53’
  Кике Гарсия
  Муньос
49’
2тайм
Перерыв
27’
  Ромеро
11’
Лосано
Осасуна
Эррера, Бретонес, Бойомо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Бенито, Бретонес, Торро, Орос, Аргибиде, Розье, Фернандес, Эррандо, Монкайола, Хуан Крус, Осамбела
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Милья, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Экспосито, Кике Гарсия
Запасные: Экспосито, Фортуньо, Терратс, Каррерас, Лосано, Салинас, Милья, Кике Гарсия, Рубио, Adama Timera, Lluc Castell Solé, Долан
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
1 - 1
2.9xG0.31
Сельта
Матч окончен
90’
+1’
Фер Лопес   Весино
И. Уильямс   Исета
86’
Беренгер   Серрано
82’
Гурусета   Саннади
82’
74’
Сведберг   У. Альварес
Хаурегисар   Рего Мора
71’
Лапорт
68’
59’
Иглесиас   Аспас
59’
Жуджла   Дуран
  И. Уильямс
52’
46’
Руэда   Мингеса
Унаи Гомес   Наварро
46’
2тайм
Перерыв
42’
Раду
Берчиче
38’
10’
Руэда
4’
  Сведберг
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Беренгер, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Унаи Гомес, Гурусета, Паредес, Аресо, Бойро, И. Уильямс, Весга, Хаурегисар, Падилья, Лекуэ, Беренгер, Санчес
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Жуджла, Ристич, Фер Лопес, Руэда, Вильяр, Сведберг, Иглесиас, Айду, Фернандес, Сотело, Нуньес, Эль-Абделлауи
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Мартинес Валеро
Эльче
Завершен
1 - 0
0.69xG0.09
Хетафе
Матч окончен
90’
+5’
Сатриано
А. Родригес   Хосан
86’
85’
Мартин   Бирманчевич
Виктор Чуст   Сангаре
85’
Диангана   Сепеда
84’
Агуадо   Дональд
84’
Мартим Нету
78’
72’
Дуарте   Абкар
71’
Ньом   Васкес
А. Родригес
69’
Андре Силва   Педроса
66’
Андре Силва
66’
53’
Damián   Давинчи
2тайм
Перерыв
39’
Джене
  Виктор Чуст
19’
Эльче
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Вильяр, Агуадо, Валера, Диангана, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Андре Силва, Итурбе, Агуадо, А. Родригес, Пенья, Форт, Редондо, Виктор Чуст, Диангана, Мартим Нету, Рафа Мир, Juan Piera Cugueró
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Ньом, Ромеро, Дуарте, Джене, Арамбарри, Damián, Милья, Мартин, Сатриано
Запасные: Летачек, Боселли, Ньом, Damián, Рико, Хави Муньос, Лисо, Мартин, Санкрис, Камара, Майораль, Дуарте
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Сьюдад де Валенсия
Леванте
Завершен
2 - 0
2.44xG0.44
Мальорка
Матч окончен
Адри
90’
Ромеро   Тунде
90’
+2’
Оласагасти   Рагубер
90’
+2’
Эспи   Этта-Эйонг
90’
+2’
  Арриага
87’
Бруги
85’
85’
Мохика
79’
Морланес   Пратс
Райан
78’
69’
Вальент   Miguel Calatayud García
69’
Лувумбу   Асано
Лосада   Бруги
65’
61’
Торре   Виржили
46’
Лопес   Олаисола
2тайм
Перерыв
  Эспи
32’
Перес
30’
Толян   Перес
23’
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Арриага, Мартинес, Ромеро, Лосада, Оласагасти, Эспи
Запасные: Толян, Ромеро, Эспи, Оласагасти, Куньят, Пампин, Лосада, Моралес, Абед, Маттурро, Ури Рей, Кортес
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Лопес, Вальент, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Лувумбу, Мурики
Запасные: Орехуэла 2007, Вальент, Торре, Лувумбу, Морей, Тони Лато, Раильо, А. Санчес, Куэльяр, Льябрес, Лопес, Морланес
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
3 - 4
1.3xG1.99
Валенсия
Матч окончен
90’
+3’
  Герра
89’
  Гидо Родригес
Мартин
88’
Субельдия
88’
Туррьентес
86’
Элустондо   Арамбуру
84’
83’
Нуньес   Андре Алмейда
Оускарссон   Гедеш
79’
74’
Диего Лопес   Пепелу
74’
Риоха   Рамазани
73’
Угринич   Тьерри Коррейя
73’
Дуро   Садик
70’
Джемерт
  Оускарссон
63’
  Таррега
60’
Браис Мендес   Сучич
57’
Захарян   Ойарсабаль
57’
Муньос   Серхио Гомес
57’
2тайм
Перерыв
Захарян
25’
22’
  Дуро
8’
  Герра
  Муньос
3’
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Субельдия, Мартин, Элустондо, Солер, Туррьентес, Захарян, Браис Мендес, Марин, Оускарссон
Запасные: Эррера, Каррера, Муньос, Захарян, Марреро, Бейтиа, Оускарссон, Агирре, Кубо, Уэсли, Элустондо, Браис Мендес
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Хесус Васкес, Джемерт, Таррега, Нуньес, Диего Лопес, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Герра, Дуро
Запасные: Угринич, Агирресабала, Ирансо, Дуро, Риверо, Наварро, Диего Лопес, Риоха, Сантамария, Раба, Оторби, Нуньес
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
0 - 1
0.63xG1.28
Алавес
Матч окончен
90’
+4’
Энрикес
87’
Гуриди   Бенавидес
Лукас Аихадо   Начо Видаль
85’
82’
Тони Мартинес   Бойе
Хассан   Борбас
79’
Виньяс   Форес
79’
Лукас Аихадо
71’
69’
Денис Суарес   Ибаньес
68’
Диабате   Маньяс
Коломбатто   Шаира
66’
Виньяс
65’
Фернандес
48’
46’
Реббаш   Энрикес
Фонсека   Фернандес
46’
2тайм
Перерыв
17’
  Тони Мартинес
Реал Овьедо
Молдован, Хави Лопес, Кальво, Костас, Лукас Аихадо, Коломбатто, Фонсека, Рейна, Касорла, Хассан, Виньяс
Запасные: Коломбатто, Хассан, Нарваэс, Байи, Карму, Илич, Эскандель, Фонсека, Виньяс, Лукас Аихадо, Альхассан, Сибо
1тайм
Алавес:
Сивера, Парада, Коски, Теналья, Реббаш, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Перес Идальго, Тони Мартинес, Диабате
Запасные: Тони Мартинес, Диабате, Кастро, Аленья, Денис Суарес, Гуриди, Пачеко, Гевара, Калебе, Мариано Диас, Реббаш, Р. Фернандес
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 17:00, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Завершен
0 - 1
0.68xG1.47
Реал Мадрид
Матч окончен
Агуме
90’
+4’
87’
Беллингем   Лейва
Хуанлу Санчес
84’
Санчес
80’
Мартинес Гауна   И. Ромеро
78’
77’
Браим Диас   Александер-Арнолд
77’
Винисиус Жуниор   Гонсало Гарсия
Кармона   Хуанлу Санчес
70’
70’
Тчуамени   Камавинга
70’
Питарч   Мастантуоно
Варгас   Эджуке
54’
Гудель   Агуме
54’
Мопе   Санчес
53’
Гудель
48’
2тайм
Перерыв
15’
  Винисиус Жуниор
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Мартинес Гауна, Соу, Гудель, Варгас, Мопе, Адамс
Запасные: Гудель, Фабиу Кардозу, Мартинес Гауна, Нюланд, Жордан, Менди, Варгас, Мопе, Пеке, Кармона, Аспиликуэта, Ньянзу
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Хейсен, Рюдигер, Карвахаль, Питарч, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Браим Диас
Запасные: Питарч, Наварро, Алаба, Асенсио, Альваро Каррерас, Месонеро Мигель, Тчуамени, Местре, Беллингем, Винисиус Жуниор, Браим Диас
Подробнее
Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 19:15, Камп Ноу
Барселона
Завершен
3 - 1
1.6xG0.99
Бетис
Матч окончен
85’
Антони   Чими Авила
Левандовски   Касадо
85’
80’
Амрабат   Рока
79’
Эззальзули   Рикельме
Берналь   Ольмо
75’
  Жоау Канселу
74’
69’
  Иско
Эрик Гарсия   Араухо
63’
Рафинья   Бардагжи
63’
  Рафинья
62’
Фермин Лопес   Бальде
46’
46’
Фидальго   Бакамбу
46’
Ло Чельсо   Иско
2тайм
Перерыв
Кунде
38’
  Рафинья
28’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Берналь, Гави, Фермин Лопес, Левандовски, Рафинья
Запасные: Эрик Гарсия, Берналь, Кочен, Шченсны, Кубарси, Кристенсен, Фермин Лопес, Левандовски, Рафинья, Эспарт, Маркес, Рэшфорд
1тайм
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Натан, Бельерин, Амрабат, Эззальзули, Фидальго, Деосса, Антони, Ло Чельсо
Запасные: Лопес, Форнальс, Антони, Ло Чельсо, Бусто, Эззальзули, Фидальго, Адриан, Р. Родригес, Амрабат
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Борьба за вылет огонь! Если убрать Барселону и Реал, то у других 18 команд норм такая заруба идёт:)

Хоть так смотреть и нельзя, но в Испании тупо нехватка денег у клубов, нереально бороться с Барсой и Реалом.. Редко АТМ, но не более, хотя такая картина +/- везде кроме АПЛ и Сериала.

Удачи всем командам в борьбе за сохранение в Ла Лиге.
Глянул Эльче-Хетафе: вот это был футбол! Бодро, все носятся, нерв есть. На фоне Севильи с Реалом просто топовая игра
Что за триллер в сан Себастьяне? Завтра на работе буду пересматривать
Видимо этот Захарян, какой-то очень важный босс, если его имя, каждый раз упоминают вместе с названием клуба 🤔
Хетафе в евро кубках - я в шоке . Борьба за вылет супер .
Эз Абде - огонь
В кои-то веки Валенсия приятно удивила)
А игра Барсы с Бетисом, наверно, будет интересной. Обе команды в ЛЧ, турнирного значения матч не имеет, можно экспериментировать с составами, наигрывать схемы. За чистый футбол!
Вот она магия Захаряна, пропустить 2 играя в большинстве, так еще и дома. Сосьедад знатно обкекался:)
