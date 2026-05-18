  «Барселона» обыграла «Бетис» – 3:1. Рафинья сделал дубль, Канселу забил, Иско реализовал пенальти
«Барселона» обыграла «Бетис» – 3:1. Рафинья сделал дубль, Канселу забил, Иско реализовал пенальти

«Барселона» в ранге чемпиона обыграла «Бетис» (3:1) в 37-м туре Ла Лиги.

Игра проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рафинья открыл счет на 28-й минуте, а на 62-й сделал дубль. Иско на 69-й реализовал пенальти. Жоау Канселу отличился на 74-й.

Ла Лига Испания. 37 тур
17 мая 19:15, Камп Ноу
Барселона
3 - 1
1.6xG0.99
Бетис
85’
Антони   Чими Авила
Левандовски   Касадо
85’
80’
Амрабат   Рока
79’
Эззальзули   Рикельме
Берналь   Ольмо
75’
  Жоау Канселу
74’
69’
  Иско
Эрик Гарсия   Араухо
63’
Рафинья   Бардагжи
63’
  Рафинья
62’
Фермин Лопес   Бальде
46’
46’
Фидальго   Бакамбу
46’
Ло Чельсо   Иско
2тайм
Перерыв
Кунде
38’
  Рафинья
28’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Берналь, Гави, Фермин Лопес, Левандовски, Рафинья
Запасные: Эрик Гарсия, Кристенсен, Маркес, Рэшфорд, Берналь, Шченсны, Кочен, Эспарт, Фермин Лопес, Левандовски, Рафинья, Кубарси
1тайм
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Натан, Бельерин, Амрабат, Эззальзули, Фидальго, Деосса, Антони, Ло Чельсо
Запасные: Амрабат, Р. Родригес, Форнальс, Фидальго, Ло Чельсо, Лопес, Эззальзули, Антони, Адриан, Бусто
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Смешнее пенки в наши ворота не видел, абсолютно левейшая пенка
ОтветRaindrop Drop Top
это все Негрейра...хотя , стоп.
Судья конченый клоун
Иско нырнул на 100% и продажный крот на судье дал пенальти. Это какой то лютый
ОтветHeadly
Надо привыкать и забивать соперникам на 3-5 мячей больше, чтобы им это никак не помогало.
ОтветDemitsuri
Ты ведь понимаешь что не всегда будет такое происходить ?! Где то именно будет не хватать адекватно судящего судьи что помешает добыть очки и что делать в таком случае?!
То есть вар специально позвал чтобы он посмотрел внимательно
2 повтора, Гави его не касается и он всё равно ставит WTF??
Дурачка даже к монитору позвали, чтоб он не опозорился с пенкой, но ему это не помогло. Видимо уже практикуются на следующий сезон.
Хорошо, что пенальти ни на что не влияет, но вообще это полный цирк)) Гави вообще ничего похожего на фол не сделал
войд, что с лицом?:)
Ответrigobersong
Не надо . Ему и так плохо . Как видишь комментариев всё меньше и меньше .
Ответrigobersong
Самый лучший способ убрать его с веток не писать ему и не упоминать.
Мадридский свисток походу kpi закрывает 👍
Что ? Судья увидел в названии реал и решил придумать пенку . Другого не вижу варианта .
Барселона вперёд . Нужна победа . Вроде если выгорают сегодня , то будут победы во всех домашних матчах . Такого в чемпионате Испании ещё не было .
