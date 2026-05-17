  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Очень обидно, но мы сами виноваты. Горжусь командой, которая очень выросла за три года»
0

Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Очень обидно, но мы сами виноваты. Горжусь командой, которая очень выросла за три года»

Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: обидно, но мы сами виноваты.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что «быки» упустили чемпионство по своей вине.

В 30-м туре Мир РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Оренбург» со счетом 3:0 и занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Чемпионом России в сезоне-2025/26 стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов» (1:0).

«Тяжело что‑то сказать. Но это спорт, это футбол. Я горжусь командой, которая очень выросла за три года. У нас есть шанс выиграть Кубок России. Нужно находить мотивацию и работать больше. Ничего страшного не произошло. Очень обидно, но мы сами виноваты, что вторые.

Мы просто договорились выйти и отблагодарить болельщиков. Поддержку нужно ценить. Вышли ради своих семей, ради своего труда и ради болельщиков. Сделали все, что могли», – сказал Сперцян.

24 мая «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?25959 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoЗенит
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Провел топ сезон. Пора в европе себя попробовать
ОтветCyberUnited
Провел топ сезон. Пора в европе себя попробовать
Комментарий скрыт
ОтветCyberUnited
Провел топ сезон. Пора в европе себя попробовать
Можно его обменять на Захаряна !
Хороший сезон выдал, что уж там.
Системообразующий игрок.
Хоть сказал что сами виноваты в отличие от своего "партнера"
Эдо, надо забирать кубок.
Я хочу интересный матч за суперкубок в следующем сезоне.
интересно, сохранят состав на следующий сезон?
Обидно что играл лучше всех в лиге, но так и не выиграл ее
Комментарий удален модератором
Ответfreeman123
Комментарий удален модератором
Как вы задолбали своим нытьем о судействе весь сезон)С таким бюджетом и говноигрой скатились до обсасывания каждого эпизода и ведь сами поверили в шизу,что их засуживают)
ОтветГамарджоба Генацвале
Как вы задолбали своим нытьем о судействе весь сезон)С таким бюджетом и говноигрой скатились до обсасывания каждого эпизода и ведь сами поверили в шизу,что их засуживают)
Т.е. если бюджет не сильно больше условного Спартака, то нельзя говорить о явной помощи Судьядару? Интересно очень😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Сперцян с 16 передачами – лучшим ассистентом
17 мая, 17:30
Кордоба – лучший футболист в истории «Краснодара»
17 мая, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
7 минут назад
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
17 минут назадТесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Так «Арсенал» отмечал чемпионство в 2004-м – молодой Венгер поднял кубок над ратушей!
47 минут назадВидеоСпортс"
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
47 минут назад
Президент «Баварии» Хайнер: «В «Реале» сказали, что равняются на нас – мы не зависим от внешних инвесторов. Наш клуб задает международные стандарты»
51 минуту назад
«Ман Сити» показал новую домашнюю форму – светло-голубую с белыми деталями
сегодня, 10:57Фото
Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну: «Вот это чмок!» Подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом
сегодня, 10:48Видео
Рафа Юсте: «Барса» вложила 30 млн евро, чтобы стать чемпионом, пока другие тратили сотни миллионов. Найти баланс между спортом и финансами – настоящее испытание»
сегодня, 10:42
Дуглас о вызове на ЧМ-2026: «Уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию. Я никогда не переставал верить»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стоунз об уходе из «Сити»: «Я был шокирован реакцией, не хотел никого расстраивать. Я до сих пор люблю этот клуб, прием фанатами на матче с «Пэлас» навсегда останется в памяти»
4 минуты назад
«Инсайд» из Калининграда: голы Артура и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Балтикой»
14 минут назадВидеоСпортс"
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
22 минуты назад
Семин об РПЛ: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики». У московской команды большие амбиции, а таких болельщиков, как у воронежцев, найти трудно»
22 минуты назад
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
28 минут назад
Дркушич о Семаке: «100% заслужил звание лучшего тренера сезона. Год не был простым, тренерский штаб верил в игроков «Зенита», и мы делали свою работу»
35 минут назад
Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»
45 минут назад
Кобелев о сезоне «Динамо»: «Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? Были куплены футболисты за немалые деньги»
сегодня, 11:12
Черчесов о чемпионской гонке в РПЛ: «В прошлом году я был нейтрален, сейчас больше болел за «Зенит». Понимаю состояние Семака – сложно мотивировать команду после нескольких побед подряд»
сегодня, 11:07
Радимов о «Спартаке»: «Может, Карседо просто не объяснили, что бронзовые медали у нас ценятся. Не понимаю, почему Барко не играл с «Махачкалой» – без него атака смотрелась пресно»
сегодня, 10:56
Рекомендуем