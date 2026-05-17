Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Очень обидно, но мы сами виноваты. Горжусь командой, которая очень выросла за три года»

Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: обидно, но мы сами виноваты.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что «быки» упустили чемпионство по своей вине.

В 30-м туре Мир РПЛ «Краснодар » дома обыграл «Оренбург » со счетом 3:0 и занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Чемпионом России в сезоне-2025/26 стал «Зенит », обыгравший в последнем туре «Ростов» (1:0).

«Тяжело что‑то сказать. Но это спорт, это футбол. Я горжусь командой, которая очень выросла за три года. У нас есть шанс выиграть Кубок России. Нужно находить мотивацию и работать больше. Ничего страшного не произошло. Очень обидно, но мы сами виноваты, что вторые.

Мы просто договорились выйти и отблагодарить болельщиков. Поддержку нужно ценить. Вышли ради своих семей, ради своего труда и ради болельщиков. Сделали все, что могли», – сказал Сперцян.

24 мая «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках».