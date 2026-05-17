Невилл про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Чудовищное решение, это нелепо. ВАР три минуты смотрел эпизод и ясно дал понять, что мяч нельзя засчитывать. Мбемо сыграл рукой»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил гол Матеуса Куньи в ворота «Ноттингема» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.
На 55-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил в центр штрафной, Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. После этого Кунья отправил его в сетку.
Главный арбитр Майкл Солсбери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора принял решение засчитать гол.
«Это просто чудовищное решение во всех смыслах. Это нелепо. ВАР совершенно ясно дал понять, что гол нужно отменять. Игрок сыграл рукой и вернул мяч в игру.
Честно говоря, я не могу поверить в то, что только что увидел. ВАР просматривал эпизод три минуты, потом еще минуту смотрел сам судья. Они слишком все усложняют. В итоге сами загнали себя в тупик», – заявил Невилл.
Но тут все проще. Пару месяцев назад проходила новость, что руководство МанЮ обсудит судейство с Уеббом.
Итог: Второй гол юнайтед забивает с игрой рукой в атаке. Шешку Уебб лично отмазал, ждем выступления по поводу Мбемо
И, что самое обидное и страшное, у него все получилось, в отличие от Кина и Невилла.
И вот эти двое сидят и всерьез обсуждают гол,забитый практически в товарищеском матче, с Xg более 6 и м 4,3 к МЮ. Какое же счастье, что ни одного из них и на дух к команде не подпускают.
Просто эти дегенераты маниакально меняют футбольные правила на регбийные ))