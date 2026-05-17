  • Невилл про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Чудовищное решение, это нелепо. ВАР три минуты смотрел эпизод и ясно дал понять, что мяч нельзя засчитывать. Мбемо сыграл рукой»
Невилл про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Чудовищное решение, это нелепо. ВАР три минуты смотрел эпизод и ясно дал понять, что мяч нельзя засчитывать. Мбемо сыграл рукой»

Невилл про гол «МЮ» «Ноттингему» после проверки ВАР: абсурд.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил гол Матеуса Куньи в ворота «Ноттингема» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.  

На 55-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил в центр штрафной, Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. После этого Кунья отправил его в сетку.

Главный арбитр Майкл Солсбери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора принял решение засчитать гол

«Это просто чудовищное решение во всех смыслах. Это нелепо. ВАР совершенно ясно дал понять, что гол нужно отменять. Игрок сыграл рукой и вернул мяч в игру.

Честно говоря, я не могу поверить в то, что только что увидел. ВАР просматривал эпизод три минуты, потом еще минуту смотрел сам судья. Они слишком все усложняют. В итоге сами загнали себя в тупик», – заявил Невилл.

Очень жесткие правила были в начале сезона. Если оборонительной стороне еще дозволялись случайные касания руками, то любое случайное касание рукой атакующей стороны, сразу вело к свистку и штрафному удару в пользу обороняющейся стороны. И такая жесткая линия судейства выдерживалась весь сезон. А тут вдруг другое "не традиционное" решение.
Причем касаемо атаки правило не внутриапловское, а во всем мире однозначное.
Но тут все проще. Пару месяцев назад проходила новость, что руководство МанЮ обсудит судейство с Уеббом.
Итог: Второй гол юнайтед забивает с игрой рукой в атаке. Шешку Уебб лично отмазал, ждем выступления по поводу Мбемо
Там уже и Гарик Невилл в открытую критикует. Фиг отмажутся.
Сдается, что у бывших игроков МЮ, получивших тренерскую лицензию UEFA PRO, копится страшная обида на свой прошлый клуб за то, что не их, великих, позвали тренировать, а какого-то сиволапого Каррика.
И, что самое обидное и страшное, у него все получилось, в отличие от Кина и Невилла.
И вот эти двое сидят и всерьез обсуждают гол,забитый практически в товарищеском матче, с Xg более 6 и м 4,3 к МЮ. Какое же счастье, что ни одного из них и на дух к команде не подпускают.
Смотрел на Скай спорт, и там местный комментатор возмущался что за всю жизнь не видел такого, мол здесь 100% надо было отменять и как они умудрились после вар засчитать гол
Когда и так спокойно шли к победе в матче (4.57 xG), решили ошибиться и в нашу сторону якобы чтобы сгладить вину после позорных решений против МЮ в этом сезоне.
Подлецы какие! Не дают нашему маню 13 лет уже играть
А разве был хоть какой-то турнирный смысл ? )
Просто эти дегенераты маниакально меняют футбольные правила на регбийные ))
Этот балабол и бывший тренер Валенсии лучше бы молчал в тряпку, эксперт хренов
сколько можно болтать на эту тему? вари три минуты смотрел, судья потом сам смотрел и советовался с вар.. приняли решение засчитать.. у них есть своя трактовка момента наверное
Невилл делает все, чтоб его выписали из легенд.
ну если засчитали то ждём и в будущем в аналогичных эпизодах будут засчитывать
а в комментах точно болелы МЮ?
Вообще не понимаю, местных экспертов, понятное дело, что рука, судья это увидел, вар это увидел, весь мир это увидел. Судья смотрел повтор 3 минуты, не для того чтобы увидеть точно там рука или нет, а то, что мяч в руку срикошетил от ноги защитника соперника, то есть попал от своего или от защитника срикошетил, было ли умышленное игра рукой или нет, что вы думаете, судья смотрел повтор чтобы увидеть руку? Думаете они на столько слепые??
Руки в обороне и руки в нападении судят по разному. Это в защите смотрят че от кого рикошетит, а в атаке без разницы
ну так тут большинство этого даже не увидели, небольшой отскок. такое ощущение что одним местом момент смотрели. рикошел был? был. а дальше на усмотрение судьи
