Невилл про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Чудовищное решение, это нелепо. ВАР три минуты смотрел эпизод и ясно дал понять, что мяч нельзя засчитывать. Мбемо сыграл рукой»

Невилл про гол «МЮ» «Ноттингему» после проверки ВАР: абсурд.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл оценил гол Матеуса Куньи в ворота «Ноттингема » (3:2) в матче 37-го тура АПЛ .

На 55-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил в центр штрафной, Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. После этого Кунья отправил его в сетку.

Главный арбитр Майкл Солсбери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора принял решение засчитать гол .

«Это просто чудовищное решение во всех смыслах. Это нелепо. ВАР совершенно ясно дал понять, что гол нужно отменять. Игрок сыграл рукой и вернул мяч в игру.

Честно говоря, я не могу поверить в то, что только что увидел. ВАР просматривал эпизод три минуты, потом еще минуту смотрел сам судья. Они слишком все усложняют. В итоге сами загнали себя в тупик», – заявил Невилл.