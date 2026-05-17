Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»

Кордоба: пенальти «Зенита» вызвал смех.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба рассказал, какие эмоции у него вызвал пенальти в параллельном матче «Зенита ».

Петербуржцы обыграли «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

Одержав победу, «Зениту» оформил чемпионский титул. Команда на два очка опередила «Краснодар», обыгравший «Оренбург» (3:0).

– Следили за результатом в Ростове, как узнали, что «Зенит» повел в счете?

– Честно говоря, мы были сконцентрированы на нашем матче. Потом посмотрел пенальти – это прямо вызвало смех, – сказал Кордоба.