Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, какие эмоции у него вызвал пенальти в параллельном матче «Зенита».
Петербуржцы обыграли «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.
Одержав победу, «Зениту» оформил чемпионский титул. Команда на два очка опередила «Краснодар», обыгравший «Оренбург» (3:0).
– Следили за результатом в Ростове, как узнали, что «Зенит» повел в счете?
– Честно говоря, мы были сконцентрированы на нашем матче. Потом посмотрел пенальти – это прямо вызвало смех, – сказал Кордоба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
«Краснодар» же привык, что за удары по Педро удаляют самого Педро
Тут прям с размаху ладонью шмякнули в лицо Педро
Может даже и повлияло.
но даже если бы не было пенальти, всё равно была бы ничья, а в этом случае Зенит чемпион
Кордоба от меньших касаний падает и страдает.
