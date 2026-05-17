Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, какие эмоции у него вызвал пенальти в параллельном матче «Зенита». 

Петербуржцы обыграли «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ благодаря голу Александра Соболева с пенальти. 11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

Одержав победу, «Зениту» оформил чемпионский титул. Команда на два очка опередила «Краснодар», обыгравший «Оренбург» (3:0).  

Следили за результатом в Ростове, как узнали, что «Зенит» повел в счете?

– Честно говоря, мы были сконцентрированы на нашем матче. Потом посмотрел пенальти – это прямо вызвало смех, – сказал Кордоба. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
А у Сперцяна вызвало смех?
«Краснодар» же привык, что за удары по Педро удаляют самого Педро
Комментарий скрыт
порадовало, что Педро несмотря на эту несправедливость не зассал и продолжил пихать свои ноги в каждом единоборстве.
А пенальти на Дивееве смеялись?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ты то куда лезешь? Нам в матче с вами поставили пенальти за касание Энрике пальцами лица Барко.
Тут прям с размаху ладонью шмякнули в лицо Педро
Ну посмейся. Как вы с судьями работаете, можно в цирк не ходить.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вот я точно могу не ходить читая про Сутормина. Каждый раз думаю, перевелись идиоты. Ан нет, не перевелись. Ну и хорошо, настроение поднимают.
Покажите лучше Кордобе нарезку его истерик и симуляций, вот где самая ржака.
Комментарий скрыт
Он может помереть от смеха
когда зенитовца Педро удаляли (признано ошибкой) в ключевом золотом матче сезона Зенит-Краснодар, почему-то Кордоба не смеялся? а почему?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Зенит играл в меньшинстве почти 20 минут с прямым конкурентом.
Может даже и повлияло.
пенальти чистый... что там смешного? Педро по лицу ударяют
но даже если бы не было пенальти, всё равно была бы ничья, а в этом случае Зенит чемпион
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
в штрафной толкаться не запрещено, а бить с размаху рукой по лицу соперника запрещено
А чего смешного? Защитник дал в жбан нападающему, как тут не поставить - непонятно.

Кордоба от меньших касаний падает и страдает.
Судя по тому как он ведёт себя на поле, то страдает он всегда.
А пенальти в матче Сочи-Краснодар?Поржал, Кордоба?
Это другое, как и удаление Педро
Комментарий скрыт
Такой же поставили в ворота Сочи на последней минуте, тогда Краснодар был рад.
так Кордоба и сказал, что вызвало смех. Может, он посмеялся от радости
Кордоба супер футболист и очень мерзкий человек. Всё на судей свалил. Покажите ему таблицу судейских ошибок за последние 3 сезона. Плакать до утра будет.
Комментарий скрыт
