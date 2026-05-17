«Мы выигрывали до него!»

«Аль-Насру» не покорилась даже азиатская версия Лиги Европы… Саудовский клуб проиграл в финале «Гамбе Осака» – не удалось даже забить.

Фанаты устали терпеть неудачи и решили найти виноватого – это было просто, ведь в клубе есть Криштиану Роналду. Где же были его голы?

Это эмоции, а вот слова.

💭 «Мы теряли трофеи до него, а теперь теряем их из-за него. Это значит, что он бесполезен и ничего не принес. Лионель Месси пришел в команду, цель которой – привести фанатов на трибуны. И даже с ними он выиграл лигу и кубок. Роналду – мусор».

💭 «С ним у нас 10 игроков на поле».

💭 «Этот парень действительно наша проблема».

💭 «Зато теперь мы понимаем, какого жилось фанатам «МЮ».

Не слишком или заслужил?

