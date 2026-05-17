🤮 🗑️ «Роналду – мусор». Фанаты «Аль-Насра» ненавидят Криштиану – винят в поражениях и требуют ухода
«Мы выигрывали до него!»
«Аль-Насру» не покорилась даже азиатская версия Лиги Европы… Саудовский клуб проиграл в финале «Гамбе Осака» – не удалось даже забить.
Фанаты устали терпеть неудачи и решили найти виноватого – это было просто, ведь в клубе есть Криштиану Роналду. Где же были его голы?
Это эмоции, а вот слова.
💭 «Мы теряли трофеи до него, а теперь теряем их из-за него. Это значит, что он бесполезен и ничего не принес. Лионель Месси пришел в команду, цель которой – привести фанатов на трибуны. И даже с ними он выиграл лигу и кубок. Роналду – мусор».
💭 «С ним у нас 10 игроков на поле».
💭 «Этот парень действительно наша проблема».
💭 «Зато теперь мы понимаем, какого жилось фанатам «МЮ».
Не слишком или заслужил?
Другое дело,что фанаты Насра расстроены,без трофейным присутствием Великого Мусорного Статиста
И знания о клубе кратковременные. Уйдёт Роналдо и с ним схлынет масса его поклонников. Про клуб никто и не вспомнит, так как никакого наследия Криш не оставил в нём. Только проигранные финалы.
В МЮ его гоняли, с Аль Насра гоняют. Ну как так можно быть униженным. Да уходи ты уже из футбола, тужится пытаясь родить 1000 гол.