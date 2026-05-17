Бруну сделал 20-й голевой пас и повторил рекорд АПЛ. Столько за сезон отдавали лишь Анри и де Брюйне

Бруну Фернандеш отдал 20-ю голевую передачу в чемпионате.

Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по результативным передачам.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » ассистировал Бриану Мбемо на 76-й минуте игры с «Ноттингем Форест» в 37-м туре.

Это 20-я результативная передача португальца в текущем чемпионате. Этой отметки достигали только Тьерри Анри (2002/03) и Кевин де Брюйне (2019/20).

В этом сезоне «МЮ» проведет еще одну игру – против «Брайтона». Она состоится 24 мая.

