Бруну сделал 20-й голевой пас и повторил рекорд АПЛ. Столько за сезон отдавали лишь Анри и де Брюйне
Бруну Фернандеш отдал 20-ю голевую передачу в чемпионате.
Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по результативным передачам.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ассистировал Бриану Мбемо на 76-й минуте игры с «Ноттингем Форест» в 37-м туре.
Это 20-я результативная передача португальца в текущем чемпионате. Этой отметки достигали только Тьерри Анри (2002/03) и Кевин де Брюйне (2019/20).
В этом сезоне «МЮ» проведет еще одну игру – против «Брайтона». Она состоится 24 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт АПЛ
Полузащита сборной Португалии
Бруну Фернандеш - Витинья - Жоао Невеш. Че за топ
1) Бруну Фернандеш ("МЮ) - 20 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2025/26)
2) КДБ ("МС") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2019/20)
3) Тьери Анри ("Арсенал") - 20 ассистов в 37 матчах (в сезоне 2002/03)
4) Месут Озил ("Арсенал") - 19 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2015/16)
5) Сеск Фабрегас ("Челси ") - 18 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2014/15)
6) КДБ ("МС") - 18 ассистов в 36 матчах (в сезоне 2016/17)
7) Френк Лампэрд ("Челси") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2004/05)
8) Мохаммед Салах ("Ливерпуль ") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2024/25)
9) Сеск Фабрегас ("Арсенал ") - 17 ассистов (в сезоне 2007/08)
10) КДБ ("МС") - 16 ассистов в 32 матчах (в сезоне 2022/23)
1) Лионель Месси ("Барса") - 21 ассист в 33 матчах (в сезоне 2019/20)
2) Томас Мюллер ("Бавария") - 21 ассист в 33 матчах (в сезоне 2019/20)
3) Бруну Фернандеш ("МЮ") - 20 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2025/26)
4) КДБ ("Вольфсбург") - 20 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2014/15)
5) КДБ ("МС") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2019/20)
6) Хави ("Барса") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2008/09)
7) Тьери Анри ("Арсенал") - 20 ассистов в 37 матчах (в сезоне 2002/03)
8) Эмиль Форсберг ("Лейпциг") - 19 ассистов в 30 матчах (в сезоне 2016/17)
9) Майкл Олисе ("Бавария") - 19 ассистов в 32 матчах (в сезоне 2025/26)
10) Месут Озил ("Арсенал") - 19 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2015/16)
Ниже интересные факты:
1) В топ 10 больше всего представителей АПЛ и Бундеслиги по 4 игрока (АПЛ: КДБ, Анри, Бруну и Озил, Бундеслига: Мюллер, КДБ, Олисе и Форсберг)
2) В топ 10 по 2 игрока из "Арсенала" (Анри и Озил), "Барсы" (Месси и Хави) и "Баварии" (Мюллер и Олисе)
3) В топ 10 нет ни одного представителя Серии А и Лиги 1 (но в этом сезоне у Ди Марко есть шанс стать первым игроком из Серии А, на данный момент у него 18 ассистов)
4) КДБ единственный игрок, который дважды делал 20+ ассистов в одном сезоне в двух разных лигах (АПЛ и Бундеслига)
5) Месси и Мюллер сделали по 21 ассисту в одном и том же сезоне (2019/20) и сыграли одинаковое количество матчей (по 33)
Какой же сброд вокруг него играет, стабильно по 4 момента за матч с его пасов руинят
Верю, лучшие сезоны только впереди