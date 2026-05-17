  • Бруну сделал 20-й голевой пас и повторил рекорд АПЛ. Столько за сезон отдавали лишь Анри и де Брюйне
Бруну Фернандеш отдал 20-ю голевую передачу в чемпионате.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ассистировал Бриану Мбемо на 76-й минуте игры с «Ноттингем Форест» в 37-м туре.

Это 20-я результативная передача португальца в текущем чемпионате. Этой отметки достигали только Тьерри Анри (2002/03) и Кевин де Брюйне (2019/20).

В этом сезоне «МЮ» проведет еще одну игру – против «Брайтона». Она состоится 24 мая.

Подробно со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». 3:2 – Гиббс-Уайт забил, у Бруну ассист на Мбемо. Онлайн-трансляция

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26624 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт АПЛ
Комментарии

Поздравляю Бруну.
Полузащита сборной Португалии
Бруну Фернандеш - Витинья - Жоао Невеш. Че за топ
Затащат для Роналду ЧМ?
Если Роналду будет играть в основе и так же, как вчера с японцами, то максимум затащат выход из группы.
Лучшие игроки по ассистам за сезон за всю историю АПЛ:

1) Бруну Фернандеш ("МЮ) - 20 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2025/26)
2) КДБ ("МС") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2019/20)
3) Тьери Анри ("Арсенал") - 20 ассистов в 37 матчах (в сезоне 2002/03)
4) Месут Озил ("Арсенал") - 19 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2015/16)
5) Сеск Фабрегас ("Челси ") - 18 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2014/15)
6) КДБ ("МС") - 18 ассистов в 36 матчах (в сезоне 2016/17)
7) Френк Лампэрд ("Челси") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2004/05)
8) Мохаммед Салах ("Ливерпуль ") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2024/25)
9) Сеск Фабрегас ("Арсенал ") - 17 ассистов (в сезоне 2007/08)
10) КДБ ("МС") - 16 ассистов в 32 матчах (в сезоне 2022/23)
И лучшие игроки по ассистам за сезон в топ 5 лигах в 21 веке:

1) Лионель Месси ("Барса") - 21 ассист в 33 матчах (в сезоне 2019/20)
2) Томас Мюллер ("Бавария") - 21 ассист в 33 матчах (в сезоне 2019/20)
3) Бруну Фернандеш ("МЮ") - 20 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2025/26)
4) КДБ ("Вольфсбург") - 20 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2014/15)
5) КДБ ("МС") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2019/20)
6) Хави ("Барса") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2008/09)
7) Тьери Анри ("Арсенал") - 20 ассистов в 37 матчах (в сезоне 2002/03)
8) Эмиль Форсберг ("Лейпциг") - 19 ассистов в 30 матчах (в сезоне 2016/17)
9) Майкл Олисе ("Бавария") - 19 ассистов в 32 матчах (в сезоне 2025/26)
10) Месут Озил ("Арсенал") - 19 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2015/16)

Ниже интересные факты:
1) В топ 10 больше всего представителей АПЛ и Бундеслиги по 4 игрока (АПЛ: КДБ, Анри, Бруну и Озил, Бундеслига: Мюллер, КДБ, Олисе и Форсберг)
2) В топ 10 по 2 игрока из "Арсенала" (Анри и Озил), "Барсы" (Месси и Хави) и "Баварии" (Мюллер и Олисе)
3) В топ 10 нет ни одного представителя Серии А и Лиги 1 (но в этом сезоне у Ди Марко есть шанс стать первым игроком из Серии А, на данный момент у него 18 ассистов)
4) КДБ единственный игрок, который дважды делал 20+ ассистов в одном сезоне в двух разных лигах (АПЛ и Бундеслига)
5) Месси и Мюллер сделали по 21 ассисту в одном и том же сезоне (2019/20) и сыграли одинаковое количество матчей (по 33)
ждем шальные 2 ассиста в последней игре и вечный рекорд. Бруну заслужил
У него сегодня этих голевых должно быть штук 5. Но если пасуешь на Амада, Зиркзи, не дай Бог Далота, тебе придётся очень много матерных слов выучить
Честно - не умаляя заслуги бруно, но так можно сказать про любого игрока в списке, но на всем фоне выделяется озил, который создал 160 шансов за сезон
Так у Кдб в сезоне 2019-2020 разве не столько же было? Он тоже тогда насоздавал на 30+ ассистов. Просто партнеры также руинили моменты.
У Бруно голевой пас должен идти за полтора, а может и за два
Какой же сброд вокруг него играет, стабильно по 4 момента за матч с его пасов руинят
Я помню, что в сезоне где КДБ сделал 20 ассистов тоже руинили кучу моментов
У Бруно сегодня должно было быть 3 ассиста.... Если бы партнеры были не дцп
Реально деревяхи
Фанат пикового де брюйне, но Бруну заслужил рекорд этим сезоном. Во-первых играл у Аморима на восьмёрке пол сезона, во-вторых дцп-партнеры на которых пас с игры должен с коэффициентом 1.5-2 идти
Бруну определенно лучший игрок АПЛ.
Верю, лучшие сезоны только впереди
Комментарий скрыт
Где смеяться?
Лучший игрок АПЛ
Если бы не кривоногие напы спереди было 30+
Кстати в сезоне 02-03 Арсенал забил 85 голов, Сити в сезоне 19-20 забили аж 102 гола. МЮ в этом сезоне отличились всего 66 раз, посути каждый 3 гол был забит с ассистента Бруну.
I eto logicno, MU v atake ocen silno zavisit ot Bruno
