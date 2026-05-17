  Аллегри о 2:1 с «Дженоа»: «Милан» боролся, много бегал, несмотря на жару. Ребята молодцы, но мы еще ничего не сделали – 70 очков недостаточно»
Аллегри о 2:1 с «Дженоа»: «Милан» боролся, много бегал, несмотря на жару. Ребята молодцы, но мы еще ничего не сделали – 70 очков недостаточно»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил победу над «Дженоа» (2:1).

Миланцы выиграли матч 37-го тура Серии А и сейчас занимают 3-е место в турнирной таблице. В воскресенье «россонери» примут «Кальяри» в последнем туре.

– Насколько изменилось настроение по сравнению со вчерашним днем?

– Мы должны смотреть в будущее так же, как и раньше. Потому что будущее – это воскресенье. Мы еще ничего не сделали, мы должны играть и побеждать, потому что 70 очков сейчас недостаточно. Мы должны подготовиться к серьезному и сбалансированному матчу против команды, которая показывает отличные результаты.

– Вы играли против сильной команды.

– У нас было два неожиданных результата с «Наполи» и «Ювентусом», затем мы играли домашние матчи, где пропускали слишком много легких голов. Сегодня было важно продолжать нашу игру, и ребята отлично справились.

– Как вы будете готовиться к матчу против «Кальяри»?

– Постараемся восстановить как можно больше энергии, потому что на этой неделе мы потратили много сил на психологическую подготовку. Сегодня команда боролась, несмотря на жару, они много бегали. Все зависит от нас, но мы должны подготовиться к матчу очень спокойно.

– Вы заслуживаете играть в Лиге чемпионов.

– Не я этого заслуживаю, этого заслуживают все. От владельцев до игроков и всех, кто работает в «Милане». Мы снова побеждаем, но меня расстроило, что мы пропустили. Игрокам, которые пришли в «Милан» из команд с другим стиля футбола, непросто. Требуется терпение, чтобы помочь им расти, – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
Меньян опять спас
Не смотря на поражение я бы отметила дженоа при кришито, выбрались из беспросветного подвала серии а
