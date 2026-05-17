«МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» – 3:2! Мбемо забил победный с паса Бруну, у Андерсона два ассиста

«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест».

«Манчестер Юнайтед » обыграл «Ноттингем Форест » (3:2) в 37-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Люк Шоу открыл счет на 5-й минуте. Фелипе Морато сравнял на 53-й. Матеус Кунья забил на 55-й, Бриан Мбемо – на 76-й с паса Бруну Фернандеша. Морган Гиббс-Уайт забил на 78-й.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ