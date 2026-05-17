  «МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» – 3:2! Мбемо забил победный с паса Бруну, у Андерсона два ассиста
«МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» – 3:2! Мбемо забил победный с паса Бруну, у Андерсона два ассиста

«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) в 37-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Люк Шоу открыл счет на 5-й минуте. Фелипе Морато сравнял на 53-й. Матеус Кунья забил на 55-й, Бриан Мбемо – на 76-й с паса Бруну Фернандеша. Морган Гиббс-Уайт забил на 78-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 11:30, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
3 - 2
4.29xG1.84
Ноттингем Форест
90’
+4’
Андерсон
Шоу
90’
+3’
84’
Нетц   Жаир Кунья
84’
Игор Жезус   Макати
Каземиро   Маунт
81’
Матеус Кунья   Доргу
80’
Мбемо   Зиркзе
80’
Каземиро
78’
78’
  Гиббс-Уайт
  Мбемо
76’
70’
Домингес   Сангаре
70’
Вуд   Авонийи
70’
Хатчинсон   Баква
  Матеус Кунья
55’
53’
  Морато
2тайм
Перерыв
  Шоу
5’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Мазрауи, Угарте, Каземиро, Матеус Кунья, Мбемо, Хевен, Байындыр, Маласиа, Йоро
Ноттингем Форест:
Зельс, Нетц, Морато, Миленкович, Уильямс, Гиббс-Уайт, Андерсон, Домингес, Хатчинсон, Вуд, Игор Жезус
Запасные: Эбботт, Хатчинсон, Джон, Ортега, Нетц, Йейтс, Домингес, Вуд, Игор Жезус
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26951 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Сделайте уже эти оставшиеся до рекорда +2 для Бруну!✊🏻
Сделайте уже эти оставшиеся до рекорда +2 для Бруну!✊🏻
Да, хороший шанс для Бруну в домашней арене. В гостях против Брайтона будет сложнее
Сильно сомневаюсь, команда уже расслабилась, турнирные задачи выполнены, выше не подняться. Да и сам Бруну после всего этого шума с рекордом, как-будто слишком зациклился на нем, слишком сильно хотел побить его, что только мешает ему.
У Казе последний матч на Олд Траффорде. Спасибо за все 🤝
Мбемо тупо обработал мяч рукой, ну норм че, рикошет же от тела)))
Зато в другой ситуации случайный кикс по пальцу - отмена.
То ли с правилами беда, то ли с судьями.
Как такое можно засчитывать …
Волейбол чистейший!
И из-за этих подробных правил "сыграл рукой или нет" теперь засчитывают такое. Да, он не играл рукой, не двигал ей, не увеличивал площадь тела, мяч отскочил в руку, но он блин этой рукой мяч остановил. Если бы мяч не попал в нее, Мбемо бы не остановил мяч.
странное решение засчитать такой гол
Комментарий скрыт
Какая же клоунада 😂 бедный Бруну
Бруно это просто ходячая магия. Если бы он оказался среди тех нападающих, что именуют "Великие" ассистов было бы у него просто немерено.
Вот именно.
Только что спорил с чуваком на другой ветке. Представьте себе буд в нынешнем МЮ нападающий уровня Кейна или Агуеро... 25+ бы набил ассистов Бруно.
Смысл от таких споров, он только сегодня мог уже рекорд поставить, если бы не штанга Мбемо.
Я просто фигею. Бруну за 20 минут отдал на ПЯТЬ голов. Но фигушки, не так все просто, сказали напы.
Это что за цирк??? Как такую руку можно не свистнуть?
