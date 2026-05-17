Спаллетти не согласен, что «Юве» проиграл матч жизни: «Знаем, что без ЛЧ теряем деньги, но я бы так не говорил. В жизни есть и другие вещи. История, что все кончено, всем конец, – это неправильно»

Лучано Спаллетти: «Ювентус» проиграл не матч жизни – в жизни есть и другие вещи.

Лучано Спаллетти прокомментировал поражение «Ювентуса » от «Фиорентины» (0:2) в 37-м туре Серии А.

– Это был матч жизни?

– Если вы начинаете с этого, то это плохое начало. В жизни есть и другие вещи. История, что это поражение все портит, все потеряно, все кончено, всем конец, – это неправильно. Но очевидно, что результат кошмарный.

– Что сегодня не получилось?

– По моей оценке, мы добились существенного прогресса. Сегодня мы должны были играть в футбол и проявить уровень характера, соответствующий важности матча. Из-за того, что мы переживаем такие моменты и не умеем на них реагировать, не можем раскрыть уровень наших игроков, я должен в первую очередь поставить под вопрос свою работу, а уже потом говорить о ребятах. Как я им и сказал: если команда выдает такую игру, то анализировать в первую очередь нужно меня.

Матч со многих точек зрения был очень плохим, с других – нам не повезло в некоторых эпизодах. Мы оказались в роли отыгрывающихся, практически ничего не позволив создать сопернику, хотя начали игру не лучшим образом. Мы не смогли воспользоваться атмосферой прекрасного стадиона.

– Команда пропустила после первого удара в створ. Есть ли этому объяснение?

– Какое объяснение я могу дать? Я должен сделать так, чтобы этого не происходило: создать в головах ребят ясность, которая позволит им чисто играть в пас, находить правильные зоны и быть готовыми к яростному прессингу после потери. А мы сделали недостаточно для того, чтобы соответствовать требованиям матча.

Мы знаем, что без Лиги чемпионов клуб теряет деньги, но я бы не называл этот матч игрой жизни и смерти. Сейчас слишком сильно нагнетают эмоциональное давление, и футболисты это ощущают. Я как раз пытаюсь снять с игроков это давление. В итоге остается игра, и именно она привела нас сюда. Мы должны снова показывать прежний футбол, – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.