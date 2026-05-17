  • Спаллетти не согласен, что «Юве» проиграл матч жизни: «Знаем, что без ЛЧ теряем деньги, но я бы так не говорил. В жизни есть и другие вещи. История, что все кончено, всем конец, – это неправильно»
Спаллетти не согласен, что «Юве» проиграл матч жизни: «Знаем, что без ЛЧ теряем деньги, но я бы так не говорил. В жизни есть и другие вещи. История, что все кончено, всем конец, – это неправильно»

Лучано Спаллетти прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Фиорентины» (0:2) в 37-м туре Серии А.

– Это был матч жизни?

– Если вы начинаете с этого, то это плохое начало. В жизни есть и другие вещи. История, что это поражение все портит, все потеряно, все кончено, всем конец, – это неправильно. Но очевидно, что результат кошмарный.

– Что сегодня не получилось?

– По моей оценке, мы добились существенного прогресса. Сегодня мы должны были играть в футбол и проявить уровень характера, соответствующий важности матча. Из-за того, что мы переживаем такие моменты и не умеем на них реагировать, не можем раскрыть уровень наших игроков, я должен в первую очередь поставить под вопрос свою работу, а уже потом говорить о ребятах. Как я им и сказал: если команда выдает такую игру, то анализировать в первую очередь нужно меня.

Матч со многих точек зрения был очень плохим, с других – нам не повезло в некоторых эпизодах. Мы оказались в роли отыгрывающихся, практически ничего не позволив создать сопернику, хотя начали игру не лучшим образом. Мы не смогли воспользоваться атмосферой прекрасного стадиона.

– Команда пропустила после первого удара в створ. Есть ли этому объяснение?

– Какое объяснение я могу дать? Я должен сделать так, чтобы этого не происходило: создать в головах ребят ясность, которая позволит им чисто играть в пас, находить правильные зоны и быть готовыми к яростному прессингу после потери. А мы сделали недостаточно для того, чтобы соответствовать требованиям матча.

Мы знаем, что без Лиги чемпионов клуб теряет деньги, но я бы не называл этот матч игрой жизни и смерти. Сейчас слишком сильно нагнетают эмоциональное давление, и футболисты это ощущают. Я как раз пытаюсь снять с игроков это давление. В итоге остается игра, и именно она привела нас сюда. Мы должны снова показывать прежний футбол, – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Да когда уже Спалетти возглавит СПАЛ?!
ОтветРэмзи сделает Роналду сильнее
Спал расформировали как клуб
Классно👍

Если накосячил на работе, можно сказать работодателю, что "в жизни есть и другие вещи👌"

Работодатель, как обычно, проникается ситуацией🫂 и тебя не лишат премии, отпускных и тд.

Лайфхак, пользуйтесь 💁
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Передергиваете, он признает ошибку. А вот если вам на работе скажут, что вы совершили главную ошибку в жизни, когда в чем-то накосячили, то такой ответ будет норм.
ОтветАлександр Суряев
Передергиваете, он признает ошибку. А вот если вам на работе скажут, что вы совершили главную ошибку в жизни, когда в чем-то накосячили, то такой ответ будет норм.
Так это не про главную ошибку в Жизни, а про поражение в главном матч сезона - что правда...
Смотрю на состав Ювентуса и вопрос сам собой возникает, они же чисто середняки Серии А. Нет там ничего, что бы быть топ клубом, даже по меркам Италии. Благо, Серия А сейчас настолько слабой стала, что можно в зоне ЛЧ держаться даже таким составом.
ОтветРотор-Волгоград
Это правда. Никогда не понимал например веру Юве в Локателли. Абсолютно ограниченный игрок, уровня тех же фиалок, пармы...
ОтветРотор-Волгоград
Комментарий удален модератором
В этом вся сущность Спаллетти. Симпатичного всем лузера, для которого результат- не главное.
Продлив ему контракт на еще два года, надо бы подкорректировать и девиз клуба - например "победа не имеет значения, есть и другие позитивные аспекты"
с такими неустойками как прямо сейчас у тренеров в футболе, не удивляет, что они совсем не держатся за свои места
Уже который матч проигрываем насилуя по игре соперника, похоже дело в психологии игроков... и в Ди Григорио.

В чудеса не верю придется в следующем сезоне играть в лиге Европы.
Те кто говорит про никчемный состав, внимание! Ювентус это второй клуб Италии по зарплатам. Они не должны бороться за зону ЛЧ, они должны быть близко к Интеру и ЛЧ само собой разумеющееся. Если вдруг там играют плохие игроки - то в первую очередь вопросу к управлению, ибо платят то этим игрокам как топам. И просто так бревен с таких зарплат никак не распихать по середнякам и арендам.
Кто говорит что Ювентусу нечего с такой игрой делать в ЛЧ, то мне вот что любопытно. А Рома что там забыла? Или она собирается до 1/4 пройти? Или Комо если выйдет, то тоже гарантировано в 1/8 окажется? Так что это полная чушь. Потеряны огромные деньги, вот что важно! И еще удар по репутации само-собой. В прошлом году Наполи в плей-офф не вышел, может и им там нечего с Конте делать? Позор!
Подготовка к матчу была полностью провалена, сколько раз Фиорентина вышла спокойно из обороны через Саломона эт опросто кошмар, буквально ВСЕГДА, он спускался за мячем и спокойно разгонял атаки, Спаллетти вообще не разобрал их игру, сдвоенный фланг Маккени Калулу это просто БЕЗУМИЕ, просто нет слов других, и раз за разом от танцует на своих же граблях
Уберут лысого с таким мировоззрением
ОтветWelcomeBackPURE
Комментарий удален пользователем
ОтветИхарь Окенфэйлов
Сначала подумал, что ты дурачок. Потом увидел твой ник и убедился в этом.
Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»
17 мая, 20:45
«Ювентус» пропустил 46% первых ударов в створ – это худший результат в Серии А
17 мая, 12:32
«Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место в Серии А после поражения от «Фиорентины». У команды Спаллетти одна победа в четырех матчах
17 мая, 12:18
43 минуты назадВидео
