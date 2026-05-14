28

Сафонов после 2:0 с «Лансом»: «Не уверен, что это был мой лучший матч. Для меня главное, чтобы «ПСЖ» побеждал, остальное – бонус. Мне очень везло с сэйвами, соперник давал шансы»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свою игру в матче с «Лансом». 

Сегодня парижане одержали победу со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча

– Ты провел фантастический матч. Это был твой лучший матч [в сезоне]?

– Лично я не уверен, что это был мой лучший матч. Обычно для меня самое главное, что мы выиграли. Все остальное – это бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.

Я думаю, что все игроки команды провели фантастический сезон. Для нас он еще не закончился и завершится 30-го числа (в день финала Лиги чемпионов – Спортс’’). А до тех пор мы очень сосредоточены, и впереди нас ждет еще один трудный путь. Мы знаем это, и мы собираемся оставаться сосредоточенными и двигаться к цели. 

– В чем твой секрет?

– Никакого секрета нет, сегодня со всеми моими сэйвами мне очень везло. Если бы они били в другую сторону, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы – я ими воспользовался, – сказал Сафонов на французском в эфире beIN SPORTS. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ParisFans
28 комментариев
Мотя - красавчик!
Наша гордость!
Какой же он скромный парень ))
Молодчик, всё правильно сказал!
Комментарий скрыт
Ответ УТебяВоняетИзорта
Комментарий скрыт
у тебя воняет изо рта
Лучший нужно 30 мая выдать.
Давай, Матвей. Продолжай в том же духе. Не сомневаюсь, практически вся Россия будет болеть за тебя 30 мая!!!
Не, ну сегодня реально тащил, крутая тренировка перед финалом ЛЧ :)
С бонусом в принципе все понятно, учитывая что чемпионат забрали))

Осталось теперь только ЛЧ выиграть, там бонус должен быть посущественнее))
Немного подушню. Если вы делаете сноску, что журналист спрашивал именно про лучший матч в сезоне, значит он про это не спросил напрямую. А если не спросил, откуда вы знаете, что речь именно про сезон?
Скромняга наш! Такое везение—это грамотный выбор позиции при ударах. Одно из основных качеств сильного вратаря
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Ахахахахахахаххх клиника
