Сафонов после 2:0 с «Лансом»: «Не уверен, что это был мой лучший матч. Для меня главное, чтобы «ПСЖ» побеждал, остальное – бонус. Мне очень везло с сэйвами, соперник давал шансы»

Сафонов после матча с «Лансом»: мне везло с моими сэйвами, соперник давал шансы.

Сегодня парижане одержали победу со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции . Российский голкипер был признан лучшим игроком матча .

– Ты провел фантастический матч. Это был твой лучший матч [в сезоне]?

– Лично я не уверен, что это был мой лучший матч. Обычно для меня самое главное, что мы выиграли. Все остальное – это бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.

Я думаю, что все игроки команды провели фантастический сезон. Для нас он еще не закончился и завершится 30-го числа (в день финала Лиги чемпионов – Спортс’’). А до тех пор мы очень сосредоточены, и впереди нас ждет еще один трудный путь. Мы знаем это, и мы собираемся оставаться сосредоточенными и двигаться к цели.

– В чем твой секрет?

– Никакого секрета нет, сегодня со всеми моими сэйвами мне очень везло. Если бы они били в другую сторону, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы – я ими воспользовался, – сказал Сафонов на французском в эфире beIN SPORTS.