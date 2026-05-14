Сафонов после 2:0 с «Лансом»: «Не уверен, что это был мой лучший матч. Для меня главное, чтобы «ПСЖ» побеждал, остальное – бонус. Мне очень везло с сэйвами, соперник давал шансы»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свою игру в матче с «Лансом».
Сегодня парижане одержали победу со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча.
– Ты провел фантастический матч. Это был твой лучший матч [в сезоне]?
– Лично я не уверен, что это был мой лучший матч. Обычно для меня самое главное, что мы выиграли. Все остальное – это бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.
Я думаю, что все игроки команды провели фантастический сезон. Для нас он еще не закончился и завершится 30-го числа (в день финала Лиги чемпионов – Спортс’’). А до тех пор мы очень сосредоточены, и впереди нас ждет еще один трудный путь. Мы знаем это, и мы собираемся оставаться сосредоточенными и двигаться к цели.
– В чем твой секрет?
– Никакого секрета нет, сегодня со всеми моими сэйвами мне очень везло. Если бы они били в другую сторону, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы – я ими воспользовался, – сказал Сафонов на французском в эфире beIN SPORTS.
Осталось теперь только ЛЧ выиграть, там бонус должен быть посущественнее))