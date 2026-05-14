15

«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с февраля – после 11 побед подряд

«Алавес» прервал победную серию «Барселоны».

Команда Кике Флореса одолела чемпионов на своем поле в 36-м туре Ла Лиги – 1:0.

Это первое поражение «блауграны» в чемпионате с февраля, когда ее обыграла «Жирона». С тех пор у «Барселоны» было 11 побед подряд.

В оставшихся турах каталонцы встретятся с «Бетисом» и «Валенсией».

«Зенит» уже точно чемпион?34912 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoАлавес
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль, что 100 очков не пробили за сезон все таки - хорошо все праздновали чемпионство )

Но Флик молодец, что дал достаточно много времени молодежи проявить себя - и у них вполне получилось неплохо, сугубо на мой взгляд )

В общем, доигрываем 2 тура и кто-то на каникулы, а кто-то на ЧМ )
Эх, 100 очей были так близко. Но, справедливости ради эта Барса не заслужила их, если сравнивать с той Барсой, которая брала сотку. Да, она лучшая в ЛаЛиге, но общий уровень лиги упал сильно с тех пор
Ответ Abdul Aziz
Эх, 100 очей были так близко. Но, справедливости ради эта Барса не заслужила их, если сравнивать с той Барсой, которая брала сотку. Да, она лучшая в ЛаЛиге, но общий уровень лиги упал сильно с тех пор
Комментарий скрыт
Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
А почему не в матчах с Ньюкастлом? И из лиги чемпионов Барсу то выбила команда из ла лиги
И что? Чемпионство на месте
Конечно желательно было выиграть первый чемпионский матч, но такое часто бывает везде. После обеспечения титула, наступает раслабон. Это поражение не было непредсказуемым. 100 очка не будет, да и не надо. Оставшиеся 2 матча пусть полностью играют молодые, а тем которые вызваны в сборной Испании (и в других сборных тоже) надо дать хорошенько отдохнуть, чтоб не было случайный травм. 10 игроков Барсы в расширенном списке сборной и думаю в состав попадут не на много меньше из них. У них есть реальный шанс выиграть ЧМ. Удачи им всем, а нам большой радости…
Ну проигрыши бывают... Реал Мадрид знают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Овьедо», «Жирона» и «Сосьедад» Захаряна сыграли вничью
14 мая, 21:21
«Барселона» проиграла «Алавесу» в гостях – 0:1. Диабате забил в конце 1-го тайма
13 мая, 21:23
Перес о деле Негрейры: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне»
13 мая, 20:26
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
12 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
13 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
14 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
34 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
46 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
52 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
59 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
23 минуты назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем