«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с февраля – после 11 побед подряд

«Алавес » прервал победную серию «Барселоны».

Команда Кике Флореса одолела чемпионов на своем поле в 36-м туре Ла Лиги – 1:0.

Это первое поражение «блауграны» в чемпионате с февраля, когда ее обыграла «Жирона». С тех пор у «Барселоны» было 11 побед подряд.

В оставшихся турах каталонцы встретятся с «Бетисом» и «Валенсией».