«Интер» – первый итальянский клуб, выигравший золотой дубль, с сезона-2017/18. Никому не удавалось сделать это после «Ювентуса»

«Интер » стал первым итальянским клубом за 8 лет, оформившим золотой дубль.

Сегодня команда Кристиана Киву стала обладателем Кубка Италии, победив «Лацио » в финале турнира со счетом 2:0. Ранее миланцы завоевали титул чемпионов Италии.

До этого завоевать два трофея за один сезон не удавалось ни одному итальянскому клубу с сезона-2017/18 – тогда «Ювентус » выиграл чемпионат и Кубок страны.