  «Интер» – первый итальянский клуб, выигравший золотой дубль, с сезона-2017/18. Никому не удавалось сделать это после «Ювентуса»
16

«Интер» – первый итальянский клуб, выигравший золотой дубль, с сезона-2017/18. Никому не удавалось сделать это после «Ювентуса»

Сегодня команда Кристиана Киву стала обладателем Кубка Италии, победив «Лацио» в финале турнира со счетом 2:0. Ранее миланцы завоевали титул чемпионов Италии. 

До этого завоевать два трофея за один сезон не удавалось ни одному итальянскому клубу с сезона-2017/18 – тогда «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок страны. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Румын конечно хорош, очень качественный сезон
Помню начало сезона, когда большинство интеристов тут писали, дескать, этот физрук Киву ничего хорошего по результатам не даст. Забавно, что пытался спорить с ними я – который Интеру вот ни разу побед не желает) А оно вон как вышло. Штош, поздравляю. Дай говинда, в следующем сезоне поборемся посерьезней
Круто, круто 👌🏼👌🏼
