«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев
«Зенит» вышел в лидеры РПЛ за тур до конца сезона.
Сегодня «Краснодар» уступил «Динамо» (1:2) в 29-м туре. «Зенит» днем ранее обыграл «Сочи» (2:1). Теперь «Зенит» лидирует с 65 очками, «Краснодар» идет вторым с 63 очками.
В 30-м туре «Краснодар» примет «Оренбург», «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Матчи начнутся в одно время 17 мая – в 18:00 по московскому времени.
«Зенит» гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Ростов». Также «Зенит» возьмет титул и при ничьей: при таком раскладе «Краснодар» сможет догнать петербуржцев по очкам, но уступит из-за результатов личных встреч.
«Краснодар» станет чемпионом только в одном случае: если обыграет «Оренбург», а «Зенит» проиграет «Ростову».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
430 комментариев
Поздравляем Семака !
И Сергеев молодец
Помнит , что Зенит - отец !
Ожидание: Бразильцы, судьи.
Реальность: Ерохин, Лунёв, Сергеев
Так себя вести просто вверх скотства.
Вот им всё и вернулось.
Более мерзкой команды годами в РПЛ не было
Чтоб от тренера до игроков прям, так ещё и с наглой помощью судей