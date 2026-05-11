  • «Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев
«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ за тур до конца сезона.

Сегодня «Краснодар» уступил «Динамо» (1:2) в 29-м туре. «Зенит» днем ранее обыграл «Сочи» (2:1). Теперь «Зенит» лидирует с 65 очками, «Краснодар» идет вторым с 63 очками.

В 30-м туре «Краснодар» примет «Оренбург», «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова». Матчи начнутся в одно время 17 мая – в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Ростов». Также «Зенит» возьмет титул и при ничьей: при таком раскладе «Краснодар» сможет догнать петербуржцев по очкам, но уступит из-за результатов личных встреч.

«Краснодар» станет чемпионом только в одном случае: если обыграет «Оренбург», а «Зенит» проиграет «Ростову».

«Зенит» уже точно чемпион?21976 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Сергеев золотой гол Зенита умудрился забить даже играя за Динамо…
Ответ Alexander Pavlov
Жизнь прекрасна и легка !
Поздравляем Семака !
И Сергеев молодец
Помнит , что Зенит - отец !
Ответ Alexander Pavlov
А бывший зенитовец Лунёв отбил несколько убойных ударов Краснодаров и вытащил в 1 на 1 с Босселли.
Зенит тянут к чемпионству.
Ожидание: Бразильцы, судьи.
Реальность: Ерохин, Лунёв, Сергеев
Ответ BolxoB
И боселли
Ответ BolxoB
Комментарий скрыт
Спасибо Луневу и Сергееву!
Ответ sc0rp
Наши слоняры
Ответ sc0rp
Ну надо медали давать получается
«Месть - это блюдо, которое подают холодным» )
Ответ Кирилл
Пока эта парочка рубится между собой, в итоге оба остаются у разбитого корыта, а выгоды от этого междусобойчика забирают питерские...
Ответ РоджерУотерс
А динамовцам какая разница кто забирает? Главное что должок вернули (возможно, но не точно)
Сергеев забил 11 гол за Зенит после выхода на замену
Позор Кордобе
Так себя вести просто вверх скотства.
Вот им всё и вернулось.
Ответ Александр Беляков
Невыносимо смотреть, как его оберегают судьи - любое касание - свисток- ни одного форварда так не судят- защитникам просто не дают шанса бороться против него
Ответ Александр Беляков
Давно заслужили
Более мерзкой команды годами в РПЛ не было
Чтоб от тренера до игроков прям, так ещё и с наглой помощью судей
Ну Краснодар в этом году настроил своим нытьем по поводу расизма против себя. По игре - не забили сами и получили. Будет забавно, если они ещё и кубок проиграют. И останутся без трофеев
Ответ Angryman
В первую очередь своей грязной игрой
Ответ Angryman
Думаю , однако , что шансы на Кубок у них точно не уменьшились после сегодняшней катастрофы !
Ну что, краснодарцы? Что вы там писали несколько дней назад? Что-то про хорошую традицию обламывать Динамо в мае? Так обломитесь сами) Желаю Спартаку победы в кубке. Впервые в жизни буду болеть за Спартак
Ответ Pavel U
Ну хоть какие-то титулы у Динамы, отобрали очки у Краснодара и кубок Спартака, пхах!
Ответ Pavel U
Не ты один 🤝
Кордоба конечно крайне провокационный тип. Ходит еще руку судье жмет саркастически, интересно заслуживает ли это карточки?
Ответ Ян Облак
Кордобу сегодня обязаны были удалять. Сначала накладка шипами на ЖК, потом целый поток хамства и провокаций. Если Гусева аж удалили за неспортивное поведение, то этого подлого типа тем более должны были.
Каким бы не был буйным бык, на банке пишется тушенка!
Ответ Rurik Gislasson
Орнул, спасибо! 😁
