«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову».

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ за тур до конца сезона.

Сегодня «Краснодар» уступил «Динамо » (1:2) в 29-м туре. «Зенит» днем ранее обыграл «Сочи» (2:1). Теперь «Зенит» лидирует с 65 очками, «Краснодар» идет вторым с 63 очками.

В 30-м туре «Краснодар» примет «Оренбург», «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова ». Матчи начнутся в одно время 17 мая – в 18:00 по московскому времени.

«Зенит » гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Ростов». Также «Зенит» возьмет титул и при ничьей: при таком раскладе «Краснодар » сможет догнать петербуржцев по очкам, но уступит из-за результатов личных встреч.

«Краснодар» станет чемпионом только в одном случае: если обыграет «Оренбург», а «Зенит» проиграет «Ростову».