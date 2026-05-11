  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. «Краснодар» уступил «Динамо» в гостях, «Спартак» обыграл «Рубин», ЦСКА победил «Пари НН»
4253

Чемпионат России. «Краснодар» уступил «Динамо» в гостях, «Спартак» обыграл «Рубин», ЦСКА победил «Пари НН»

В Мир РПЛ прошли матчи 29-го тура.

В 29-м туре Мир РПЛ в воскресенье «Зенит» обыграл «Сочи» (2:1), «Локомотив» победил «Балтику» (1:0).

В понедельник ЦСКА в гостях обыграл «Пари НН» (2:1), «Спартак» выиграл у «Рубина» (2:1), «Краснодар» на выезде проиграл «Динамо» (1:2).

Чемпионат России

29-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 10:00, Самара Арена
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
1 - 3
0.84xG1.53
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
Лончар
90’
+4’
90’
+3’
Миронов   Кучаев
89’
Вахания
85’
Миронов
73’
Щетинин   Игнатов
73’
Сулейманов   Роналдо
Хосонов   Аревало
67’
Болдырев   Бистрович
67’
Джаковац   Лончар
57’
56’
Комаров   Прохин
56’
Мохеби   Голенков
Дмитриев   Марадишвили
46’
Эшковал   Роча
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Мелехин
  Сако
42’
39’
  Мохеби
21’
  Щетинин
Акрон
Гудиев, Бокоев, Эшковал, Неделчару, Р. Фернандес, Джаковац, Хосонов, Пестряков, Болдырев, Беншимол, Дмитриев
Запасные: Кузьмин, Хосонов, Васютин, Попенков, Джурасович, Джаковац, Дмитриев, Тереховский, Эшковал, Болдырев, Базилевский
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Лангович, Сако, Чистяков, Мелехин, Миронов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Миронов, Щетинин, Комаров, Жбанов, Байрамян, Шанталий, Одоевский, Шамонин, Мохеби, Сулейманов, Семенчук, Аджаса
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 12:15, Совкомбанк Арена
Логотип домашней команды
Пари НН
Завершен
1 - 2
1.69xG1.1
Логотип гостевой команды
ЦСКА
Матч окончен
Лукьянов
90’
+3’
90’
  Фиров
88’
  Козлов
Александров
88’
Вешнер Тичич   Ивлев
84’
73’
Жоао Виктор   Лукин
Олусегун   Урванцев
72’
Лукьянов
69’
67’
Матеус Рейс   Попович
58’
Бандикян   Фиров
58’
Мусаев   Воронов
57’
Баринов   Козлов
Лесовой   Бальбоа
46’
Кирш   Александров
46’
2тайм
Перерыв
  Лесовой
44’
Сефас   Грулев
42’
Калинский
40’
Лесовой
28’
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Коледин, Калинский, Сарфо, Вешнер Тичич, Лесовой, Сефас, Олусегун
Запасные: Смелов, Олусегун, Кошкин, Кирш, Сефас, Лукьянов, Майга, Крашевский, Вешнер Тичич, Лесовой, Сидоренко
1тайм
ЦСКА:
Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Кисляк, Бандикян, Круговой, Баринов, Обляков, Мусаев
Запасные: Жоао Виктор, Бондаренко, Кармо, Баринов, Бандикян, Баровский, Бесаев, Бадмаев, Пономарчук, Матеус Рейс, Мусаев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 14:30, Лукойл Арена
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
2 - 1
2.91xG0.47
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
90’
+3’
  Юкич
90’
+1’
Ходжа
Угальде   Гарсия
87’
Зобнин   Массалыга
87’
85’
Йочич
84’
Вуячич
Угальде
84’
79’
Безруков   Сиве
Литвинов   Мартинс Перейра
75’
Маркиньос   Дмитриев
75’
Солари   Жедсон Фернандеш
65’
65’
Грипши   Юкич
65’
Сааведра   Йочич
63’
Сааведра
  Солари
60’
Маркиньос
53’
46’
Мальдонадо   Лобов
2тайм
Перерыв
34’
Мальдонадо
21’
Арройо   Кабутов
  Ву
4’
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Зорин, Солари, Зобнин, Маркиньос, Помазун, Рябчук, Заболотный, Самошников, Саусь, Литвинов, Угальде, Довбня
1тайм
Рубин:
Ставер, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Нижегородов, Арройо, Ходжа, Сааведра, Безруков, Грипши, Даку
Запасные: Арройо, Кеняйкин, Нигматуллин, Кузяев, Зотов, Мальдонадо, Кузнецов, Сааведра, Безруков, Грипши, Грицаенко, Иванов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 17:00, ВТБ Арена
Логотип домашней команды
Динамо
Завершен
2 - 1
0.7xG2.17
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
Осипенко
90’
+3’
  Сергеев
90’
+3’
90’
+1’
Кордоба
Гусев
90’
Сергеев
86’
Нгамале   Гладышев
83’
Глебов   Чавес
83’
83’
Сперцян   Жубал
Гусев
79’
Тюкавин   Сергеев
70’
64’
Батчи   Боселли
Бителло   Бабаев
60’
Артур   Ан. Миранчук
59’
59’
Черников   Дуглас
  Тюкавин
48’
2тайм
Перерыв
32’
  Диего Коста
Тюкавин
30’
Динамо
Лунев, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Маринкин, Глебов, Бителло, Артур, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Бителло, Тюкавин, Лещук, Майсторович, Фомин, Глебов, Фернандес, Артур, Нгамале, Расулов, Рикардо, Окишор
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Хмарин, Буркин, Сперцян, Карпенко, Корякин, Кобнан Дэвид, Черников, Батчи
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 09:30, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
1 - 0
1.06xG0.59
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
Томпсон   Савельев
90’
+2’
89’
Бабкин   Хубулов
Ведерников
84’
82’
Олейников   Игнатенко
82’
Фернандо   Столбов
Паласиос   Ценов
75’
71’
Фернандо
68’
Витюгов   Марин
68’
Баняц   Шуманский
67’
Чернов
Гюрлюк   Рыбчинский
62’
Пуэбла   Голыбин
62’
Жезус   Гузина
62’
59’
Витюгов
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Баняц
Муфи
32’
  Болотов
23’
Ахметзянов
7’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Кейрос, Болотов, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Жезус
Запасные: Томпсон, Пуэбла, Рудаков, Поройков, Паласиос, Жезус, Кантеро, Квеквескири, Гюрлюк, Аванесян, Куль, Эль Махрауи
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Витюгов, Бабкин, Рассказов, Олейников, Баняц, Рахманович
Запасные: Ороз, Лепский, Бабкин, Кокарев, Дани Фернандес, Гальдамес, Сутормин, Фернандо, Витюгов, Баняц, Фролов, Олейников
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 12:00, Газпром Арена
Логотип домашней команды
Зенит
Завершен
2 - 1
4.67xG0.34
Логотип гостевой команды
Сочи
Матч окончен
Ерохин
90’
+1’
89’
Заика   Магаль
89’
Коваленко   Корнеев
Глушенков   Дркушич
88’
87’
Заика
  Ерохин
84’
78’
Васильев   Крамарич
78’
Мухин   Зиньковский
77’
Васильев
Луис Энрике   Ерохин
76’
Вендел   Кондаков
76’
68’
Федоров   Мелешин
Барриос   Мостовой
66’
Педро   Вега
66’
  Луис Энрике
59’
2тайм
Перерыв
31’
  Федоров
21’
Литвинов
Луис Энрике
13’
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Педро, Глушенков, Алип, Караваев, Вендел, Кержаков, Дуран, Барриос, Горшков, Луис Энрике, Латышонок, Джон
1тайм
Сочи:
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Мухин, Заика, Кравцов, Васильев, Федоров, Коваленко
Запасные: Васильев, Федоров, Мухин, Коваленко, Заика, Барт, Дюпин, Силев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 14:15, Ахмат-Арена
Логотип домашней команды
Ахмат
Завершен
1 - 1
0.58xG0.23
Логотип гостевой команды
Динамо Махачкала
Матч окончен
Цаке
90’
+1’
89’
Евсеев
87’
Мрезиг   Ахмедов
86’
Мубарик   Джабраилов
  Кенжебек
83’
74’
Аззи   Кагермазов
69’
Агаларов   Миро
Мансилья
63’
Самородов   Кенжебек
60’
Садулаев   Мансилья
60’
Черчесов
50’
Келиану   Ибишев
46’
46’
Магомедов   Хоссейннежад
2тайм
Перерыв
38’
  Аззи
Ахмат
Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Келиану, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате
Запасные: Гадио, Садулаев, Абдулкадыров, Уциев, Заре, Давлитгереев, Самородов, Магомедов, Хлусевич, Жемалетдинов, Келиану, Царукян
1тайм
Динамо Махачкала:
Карабашев, Сундуков, Аззи, Табидзе, Алибеков, Аларкон, Глушков, Мубарик, Мрезиг, Агаларов, Магомедов
Запасные: Агаларов, Магомедов, Шихалиев, Аззи, Мубарик, Джапо, Зинович, Мрезиг, Сандрачук, Сердеров, Магомедов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 16:30, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
1 - 0
1.62xG1.14
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
90’
+2’
Бевеев
84’
Гассама
Вера   Сарвели
83’
Бакаев   Салтыков
83’
Воробьев
78’
72’
Мендель   Мурид
72’
И. Петров   Ковач
Руденко   Пиняев
68’
66’
И. Петров
Морозов
65’
Бакаев
64’
60’
М. Петров   Беликов
60’
Йенне   Оффор
46’
Ласерда   Ковалев
2тайм
Перерыв
Погостнов   Ненахов
23’
Погостнов
17’
12’
Андраде
  Руденко
4’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Морозов, Сильянов, Вера, Карпукас, Пруцев, Бакаев, Руденко, Воробьев
Запасные: Руденко, Веселов, Рамирес, Чевардин, Погостнов, Бакаев, Лантратов, Щетинин, Вера, Годяев, Тимофеев, Мялковский
1тайм
Балтика:
Любаков, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Варатынов, М. Петров, Йенне, Ласерда
Запасные: Кукушкин, Поспелов, Манелов, Мендель, М. Петров, Рядно, И. Петров, Ласерда, Цицилин, Йенне
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Зенит» уже точно чемпион?11205 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoОренбург
logoДинамо Махачкала
logoСочи
logoАхмат
logoКрылья Советов
logoЛокомотив
logoЗенит
результаты
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoРубин
logoРостов
logoПари НН
logoСпартак
logoАкрон
4253 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Последние голы 36-летнего Ерохина в РПЛ за «Зенит»:

• победный Сочи на 84-й минуте
• победный Оренбургу на 96-й минуте
• добил Факел на 87-й минуте
• победный Факелу на 82-й минуте
• добил Пари на 82-й минуте
• добил Ахмат на 90-й минуте
• добил Спартак на 88-й минуте
• победный Ахмат на 33-й минуте
• победный Краснодару на 44-й минуте
• победный дубль Ростову
• победный Химкам на 72-й минуте"

Из ТГ.
Ответ Дмитрий Калибабчук
"Последние голы 36-летнего Ерохина в РПЛ за «Зенит»: • победный Сочи на 84-й минуте • победный Оренбургу на 96-й минуте • добил Факел на 87-й минуте • победный Факелу на 82-й минуте • добил Пари на 82-й минуте • добил Ахмат на 90-й минуте • добил Спартак на 88-й минуте • победный Ахмат на 33-й минуте • победный Краснодару на 44-й минуте • победный дубль Ростову • победный Химкам на 72-й минуте" Из ТГ.
Это всё конечно здорово и можно ещё годика на четыре продлить. Он за это время, пяток таких ковыряшек точно затолкает. Но всё-таки надо вовремя заканчивать. Пусть Шилов с Кандаковым пробуют, больше пользы будет для клуба)
Ответ Shamarin
Это всё конечно здорово и можно ещё годика на четыре продлить. Он за это время, пяток таких ковыряшек точно затолкает. Но всё-таки надо вовремя заканчивать. Пусть Шилов с Кандаковым пробуют, больше пользы будет для клуба)
Так была же инфа, что не будут продлевать.
Надо отметить, что у Зенита какие странные фармы, что один, что второй, ну очень странные... ;)
Ответ Kira625
Надо отметить, что у Зенита какие странные фармы, что один, что второй, ну очень странные... ;)
Вот-вот. Один из кубка Зенит выбил, второй чуть очки не забрал на финише сезона
Ответ Owen_the_Simple
Вот-вот. Один из кубка Зенит выбил, второй чуть очки не забрал на финише сезона
Москвичи легче отдаются, чем эти фармы ;)
Жаль, фейс Миллера не показывают во время такого сногсшибательного зрелища.
Ответ Дмитрий Калибабчук
Жаль, фейс Миллера не показывают во время такого сногсшибательного зрелища.
Во втором Зенит эабьет,и сразу же покажут
Ответ nikolai 75
Во втором Зенит эабьет,и сразу же покажут
Ну, после забитых-то понятно.
Сейчас бы глянуть.
Наверняка, там восторг.
Всех с победой. Такой тяжелой. Зенит, вперед!
Сочи были прямо хороши. Забавно, что весной тяжелее всего Зениту было с Оренбургом и Сочи. Как будто назло всем поехавшим свидетелям фарм-клубов.
Ответ fil_spb
Сочи были прямо хороши. Забавно, что весной тяжелее всего Зениту было с Оренбургом и Сочи. Как будто назло всем поехавшим свидетелям фарм-клубов.
Весной Сочи заиграли наконец. Жаль, что слишком поздно. Я бы лучше смотрел на них, чем на унылое Динамо Махачкала с 19 голами в 29 матчах.
Ответ rembrandao
Весной Сочи заиграли наконец. Жаль, что слишком поздно. Я бы лучше смотрел на них, чем на унылое Динамо Махачкала с 19 голами в 29 матчах.
Это да, смотреть на Сочи Осинкина гораздо приятнее чем на футбол Динамо Мх. Но они сами виноваты, что 2/3 сезона провалили.
Достойно проводили Мишу Кержакова из футбола. Трогательно получилось и очень светло

Удивительно, какую коллекцию наград собрал)
Ответ Metaphrast
Достойно проводили Мишу Кержакова из футбола. Трогательно получилось и очень светло Удивительно, какую коллекцию наград собрал)
Прослезился бедняга даже
Всех благ ему в дальнейших начинаниях
Вообще-то могли ещё на Ростов заявить его... а что ... а вдруг (с)... могло быть совсем красиво
Ответ amur.
Прослезился бедняга даже Всех благ ему в дальнейших начинаниях Вообще-то могли ещё на Ростов заявить его... а что ... а вдруг (с)... могло быть совсем красиво
Чужой стадион. Не то.

Жаль, что не был счет 3-0 или аналог, тогда на 2 минуты могли и сегодня выпустить
Docentr9, трусовато добавившему меня в игнор по ходу разговора:
Тебе уже все разжевали, картинку показали, а ты все талдычишь свое. Ну не сложилось в очередной раз очки у Зенита отобрать, и нарушений никаких в голах не нашлось. Обидно, понимаю. Пойди пересмотри Спартак-Краснодар, утешься, там наверняка тебе все судейские решения понравились:)
Два бывших Зенитовца Лунёв и Сергеев делают Зенит чемпионом.
Лунёву можно на Крестовском памятник при жизни ставить.
И СПАСИБО ДИНАМО ЗА ЧЕСТНУЮ БОРЬБУ И эту победу.
Простите, динамики, что обозвал вас в 1-м тайме днишем.
был не прав.
Всем жалующимся на "доги".
Ни одна команда из топ-6 не выиграла у Зенита. Баланс со всеми в плюс.
Вы и свой клуб обвините?)
Ответ Metaphrast
Всем жалующимся на "доги". Ни одна команда из топ-6 не выиграла у Зенита. Баланс со всеми в плюс. Вы и свой клуб обвините?)
Их клубы, в играх с Зенитом сами стояли в позе догги..
Мостовой очень красиво набегал. На этом положительные моменты заканчиваются
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
10 минут назад
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
22 минуты назад
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
47 минут назадВидео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
48 минут назад
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
сегодня, 05:50
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Бензема
сегодня, 05:35
Планы на майские: пройти все квизы в Игровой
вчера, 05:00
Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»
сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
35 минут назад
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
сегодня, 02:59
Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»
сегодня, 02:19
Франк Артига: «Спартак» бился бы за чемпионство, если бы Карседо работал с начала сезона. «Рубин» играл против лучшей команды весеннего отрезка»
вчера, 22:03
Рекомендуем