  • «Динамо» победило «Краснодар» впервые с 2023 года. У бело-голубых было 8 поражений и 1 ничья
129

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева обыграла краснодарцев (2:1) в 29-м туре РПЛ.

7 мая москвичи уступили «быкам» в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, пен. 5:6, первая игра – 0:0). 

Бело-голубые одержали победу впервые за десять последних официальных матчей между командами. Ранее они потерпели 8 поражений (три из них – по пенальти), один раз была зафиксирована ничья. 

До сегодняшнего дня «Динамо» в последний раз побеждало этого соперника 9 августа 2023 года – та игра закончилась со счетом 4:3.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Динамо команда которая делает чемпионами других)
Ответ Streetbor
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ответ Sten1977
И это сделал Гусев! Молодцы! Ждите нас в лидерах на следующий год! А С Зенита причитается!
Мда уж, месть за события двухлетней давности у «Динамо» удалась на славу...
Ответ РоджерУотерс
Блюдо подали очень холодным
Ответ maddd
Настоялось))
Кордоба так руку судье пожал после второго гола «Динамо» — благодарил за весь сезон, видимо))
Ответ andrew.p
И странно — почему ему за это вторую желтую не показали? А Гусеву показали
Ответ andrew.p
Гусев не пожал потому что
Чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается. (с) Василий Уткин.
Ответ Free Walker
Оно во всём мире проигрывается... Но кого это интересует если фраза красивая, да?
Ваня до сих пор за Зенит мячи забивает))))Браво
Браво, Динамики! Отличный матч!
Ответ kapitan.vorobey
Да матч то паршивый от Динамо, реализуй Краснодар моменты, легко бы выиграл. Да и гол Сергеев забил, когда Краснодар бросил обороняться. Тут скорее сам Краснодар обделался.
Ответ RembaXXX
Конечно, бедный краснодар отдал матч! Слишком возомнили о себе, да только никто, а именно Динамо лишило их золота. И это символично, по факту похоронил их Тюка, т к ничья была бы тоже в минус быкам ! я, Динамо это сила!
Ну если и в этот раз Кордоба будет на судей пинять, то это клиника.
Ударом с 6 метров и выход 1на 1 забивать нужно
Динамо — красавцы!
Зенит — чемпион!
Краснодар — Кубок!
Спартак — Москва 😁
Ответ thesuperdrum
Да тут еще поспорю Спартак кубок Краснодар походу ничего
Ответ thesuperdrum
Спартак просто ОБЯЗАН вынести быков из кубка!!! Вперёд СПАРТАК!!! ( болельщик ЗЕНИТА)
Луневу добавка от Газпрома будет нелишней
Динамо с победой, яйца есть, красавы.
Ответ Freebooter
А где были ваши яйца когда с Зенитом играли?
Ответ Жорик Вартанов
В прошлом сезоне были именно с Зенитом. А Краснодару бесславно отдали.
«Краснодар» проиграл «Динамо» в гостях – 1:2! Сергеев забил на 93-й, у Тюкавина и Косты голы, у Сперцяна 16-й ассист
11 мая, 19:03
Тюкавин забил 8-й гол в сезоне РПЛ – «Краснодару»
11 мая, 18:24
«Динамо» впервые в сезоне забило «Краснодару» – в шестом матче
11 мая, 18:22
