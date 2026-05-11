Гусева удалили в конце 2-го тайма матча с «Краснодаром». Тренер «Динамо» получил две желтые и пропустит игру с «Балтикой»
В 29-м туре Мир РПЛ бело-голубые одержали домашнюю победу со счетом 2:1.
На 90-й минуте встречи арбитр Инал Танашев показал Гусеву вторую желтую карточку. Первое предупреждение тренер получил на 79-й минуте.
Таким образом, Гусев не сможет руководить командой в матче заключительного тура Мир РПЛ против «Балтики» 17 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Так ещё вообще в конце просто в упор игнорил толчки, удары и фолы краснодарцев
Танашев ручной судейка, поэтому на топ матчи при всех ошибках и назначают))