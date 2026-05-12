Де Дзерби про 1:1: «Тоттенхэму» нужно изменить привычки, борьба за выживание отличается от борьбы за ЛЧ. Надеемся, «Лидс» сыграет так же хорошо против «Вест Хэма»

Де Дзерби про 1:1 с «Лидсом»: сыграли хорошо, это борьба за выживание, а не ЛЧ.

Главный тренер «Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби отреагировал на ничью с «Лидсом » (1:1) в 36-м туре АПЛ .

После этого результата «шпоры» на 2 очка оторвались от «Вест Хэма», идущего 18-м, в зоне вылета. Команда Де Дзерби занимает 17-е место.

«Мы сыграли хорошо, не великолепно, но давление было сильным. Мы не играли спокойно.

Мы хотели победить сразу. В конце концов, я думаю, нам нужно бороться до конца сезона.

«Лидс» сыграл хорошо. Мы надеемся, что они сыграют так же против «Вест Хэма», потому что именно так и нужно.

Мне жаль из-за пенальти, который мы допустили [из-за ошибки Теля], потому что до этого Матис забил отличный гол. Он очень молод, и для меня это не проблема. Я рад его настрою и менталитету.

Мы сыграли не очень хорошо, но борьба за выживание такова, нельзя играть все матчи спокойно. Мы должны улучшить свою игру и изменить привычки, борьба за выживание отличается от борьбы за Лигу чемпионов», – сказал Де Дзерби.