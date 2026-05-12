Франк Артига: «Спартак» бился бы за чемпионство, если бы Карседо работал с начала сезона. «Рубин» играл против лучшей команды весеннего отрезка»

Артига назвал «Спартак» лучшей командой весеннего отрезка.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига считает, что «Спартак» мог бы бороться за чемпионство, если бы Хуан Карлос Карседо возглавил команду в начале сезона.

В матче 29-го тура Мир РПЛ казанцы уступили «Спартаку » на выезде со счетом 1:2.

«Полагаю, что мы играли против лучшей команды весеннего отрезка. Если бы Карседо работал в команде с начала сезона, они бы бились за чемпионство. У них невероятного качества состав, и они показали значительное обновление с точки зрения методики работы. Все это дает такой великолепный результат.

Чтобы противостоять такой команде, следует быть гораздо активнее, агрессивней и мобильней, чем мы были сегодня. «Спартак» был сильнее, у нас не было большого количества голевых моментов», – сказал Артига.