  • Франк Артига: «Спартак» бился бы за чемпионство, если бы Карседо работал с начала сезона. «Рубин» играл против лучшей команды весеннего отрезка»
Артига назвал «Спартак» лучшей командой весеннего отрезка.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига считает, что «Спартак» мог бы бороться за чемпионство, если бы Хуан Карлос Карседо возглавил команду в начале сезона.

В матче 29-го тура Мир РПЛ казанцы уступили «Спартаку» на выезде со счетом 1:2.

«Полагаю, что мы играли против лучшей команды весеннего отрезка. Если бы Карседо работал в команде с начала сезона, они бы бились за чемпионство. У них невероятного качества состав, и они показали значительное обновление с точки зрения методики работы. Все это дает такой великолепный результат.

Чтобы противостоять такой команде, следует быть гораздо активнее, агрессивней и мобильней, чем мы были сегодня. «Спартак» был сильнее, у нас не было большого количества голевых моментов», – сказал Артига.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Нужно брать кубок. Всё остальное пустые слова.
Эти хорошие отрезки уже изрядно поднадоело. Надо всегда так играть. Будем надеяться на кубок.
Он уже самостоятельный тренер который достаточно неплохо проявил за короткое время в Рубине, зачем ему к кому то идти помогать
Да, состав хороший, но с психологией и способностью правильно настроиться на игру от начала и до конца - пока большие вопросы
Всë правильно, красава👍
Играли хорошо, творчески, но чего-то прям супер, "машину" с трибуны не увидел. Скорости средние, обрезов много, в защите провалы всё ещё случаются регулярно. Прогресс налицо, но надо прибавлять.
