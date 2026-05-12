Мусаев после 1:2 с «Динамо»: «Сегодня «Краснодар» проиграл не из-за судейства»

Мурад Мусаев: «Краснодар» проиграл «Динамо» не из-за судейства.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев не стал критиковать судейство Инала Танашева после проигранного матча РПЛ с «Динамо » (1:2).

– Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили гол, дальше ошибка в середине поля, что в итоге закончилось голом. В конце стали играть более рискованно, пропустили быструю атаку. Нет претензий ни к кому, спасибо болельщикам.

– Как оцените судейство?

– Я думаю, что не из‑за судейства мы проиграли сегодня, – сказал Мусаев.

