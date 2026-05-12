Видео
47

Мусаев после 1:2 с «Динамо»: «Сегодня «Краснодар» проиграл не из-за судейства»

Мурад Мусаев: «Краснодар» проиграл «Динамо» не из-за судейства.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не стал критиковать судейство Инала Танашева после проигранного матча РПЛ с «Динамо» (1:2).

– Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили гол, дальше ошибка в середине поля, что в итоге закончилось голом. В конце стали играть более рискованно, пропустили быструю атаку. Нет претензий ни к кому, спасибо болельщикам.

– Как оцените судейство?

– Я думаю, что не из‑за судейства мы проиграли сегодня, – сказал Мусаев.

Последний тур РПЛ: кому что нужно? Расклады

«Зенит» уже точно чемпион?27071 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
Инал Танашев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему не удалили Кордобу за его наезды на судей ? Вторая жёлтая где?
Ответ Сurator
Почему не удалили Кордобу за его наезды на судей ? Вторая жёлтая где?
Комментарий скрыт
Ответ Пушка_Кутепова
Комментарий скрыт
Опомнитесь - это же Ахмат !
И так их в последние несколько лет стали судить с точечными применением футбольных правил
17 фолов - 0 жк. Одна, и та за разговоры
Ответ Groznyi2024
17 фолов - 0 жк. Одна, и та за разговоры
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий_1116251224
Комментарий скрыт
Краснодар и играл "негрубо"? Смешно...
Стоп. А когда за последние два года краснодар проиграл изза судейства?
Ответ Ninjah
Стоп. А когда за последние два года краснодар проиграл изза судейства?
Бери больше, всё своё существование в рфпл.... К ним всегда чуть-чуть были благосклонны... Как и многие болельщики других клубов по началу....
Ответ Ninjah
Стоп. А когда за последние два года краснодар проиграл изза судейства?
Ни разу. А вот Спартак и Балтику обыграли благодаря, что дало 6 очков вместо 1-2.
Танашеву судьи теперь тёмную устроят, весь сезон тянули телят, а тут такая подстава от коллеги.
Ответ заблокированному пользователю
Танашеву судьи теперь тёмную устроят, весь сезон тянули телят, а тут такая подстава от коллеги.
Задача судьи в поле была - допустить мелкий фол (или как это ещё называют, "повысить планку единоборств"). За влияние на результат отвечает в первую очередь арбитр ВАР, так что темную устроят скорее ему - за то, что не нашел момента, к которому можно было бы прицепиться
Мусаев о судействе. Пчёлы против мёда. Хотя Танашев поддушивал Динамо, но прям грубых ошибок не было впервые за 29 матчей с участием Краснодара
Логично. Из-за судейства Краснодар бы выиграл. Проиграли из-за отсутствия таланта у игроков.
Ну надо признать, что на послематчевой пресс-конференции Мусаев достойно высказался- не истерил, не искал какие-то отговорки
Да все нормально было с судейством , сами виноваты что 100% моменты не использовали, Танашев ровно отсудил.
Ответ kalc1976@list.ru
Да все нормально было с судейством , сами виноваты что 100% моменты не использовали, Танашев ровно отсудил.
О чем Мусаев и говорит.
Краснодар чемпионскую гонку должен был заканчивать ещё после двойника Балтика - Спартак, где арбитры откровенно подарили 4 очка.
подписка на судей закончилась у посылок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На стадионе «Динамо» не обнаружили опасных предметов после эвакуации: «Поступил сигнал о возможной угрозе. Все подобные сообщения подлежат проверке»
11 мая, 21:33
Сперцян ощущал, что «Динамо» тянуло время в матче с «Краснодаром»: «Конечно, такое было. Удача была не на нашей стороне»
11 мая, 20:37
Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка»
11 мая, 20:12
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
12 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
29 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
43 минуты назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
53 минуты назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
1 минуту назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
4 минуты назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
25 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
50 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
Рекомендуем