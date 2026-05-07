Шакира представила официальную песню ЧМ-2026. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy
Шакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026.
Шакира вновь исполнила официальную песню к чемпионату мира.
Колумбийская певица анонсировала трек Dai Dai, записанный совместно с нигерийским певцом Burna Boy – он станет официальной песней предстоящего ЧМ-2026. Шакира опубликовала в соцсети отрывок из клипа, снятого на стадионе «Маракана» в Бразилии. Премьера песни состоится 14 мая.
Напомним, в 2010 году Шакира исполнила официальную песню чемпионата мира в ЮАР – Waka Waka (This Time for Africa).
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37770 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Шакиры
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Настоящий гимн того ЧМ K’Naan - Wavin Flag
Для нашего пространства полтинник это будто в шаге от пенсии, посиделки у подъезда на скамейке.
Через лет 50 и в 70 лет человек будет заметно свежее.
Всем здоровья!