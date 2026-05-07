  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шакира представила официальную песню ЧМ-2026. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy
52

Шакира представила официальную песню ЧМ-2026. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy

Шакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026.

Шакира вновь исполнила официальную песню к чемпионату мира.

Колумбийская певица анонсировала трек Dai Dai, записанный совместно с нигерийским певцом Burna Boy – он станет официальной песней предстоящего ЧМ-2026. Шакира опубликовала в соцсети отрывок из клипа, снятого на стадионе «Маракана» в Бразилии. Премьера песни состоится 14 мая.

Напомним, в 2010 году Шакира исполнила официальную песню чемпионата мира в ЮАР – Waka Waka (This Time for Africa).

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37770 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Шакиры
logoЧМ-2026
музыка
Шакира
logoЧМ-2010
logoФИФА
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Владимир Зеленский прочитал новость и поставил эту песню на рингтон
Ответ раскаявшийся жиробас
Владимир Зеленский прочитал новость и поставил эту песню на рингтон
Утвердил новым гимном!
Ответ раскаявшийся жиробас
Владимир Зеленский прочитал новость и поставил эту песню на рингтон
Комментарий скрыт
Шакира в соку
Ответ Re mix
Шакира в соку
В собственном.
Эта Waka Waka ,задолбала хуже вувузел в 2010,если честно.
Настоящий гимн того ЧМ K’Naan - Wavin Flag
Ответ Д O Б P Ы Й
Эта Waka Waka ,задолбала хуже вувузел в 2010,если честно. Настоящий гимн того ЧМ K’Naan - Wavin Flag
Крутая песня
Мне больше нравился клип и песня с чемпионата Европы, в исполнении Энрике Иглесиаса, кто помнит?)
Ответ Приветик Пётр
Мне больше нравился клип и песня с чемпионата Европы, в исполнении Энрике Иглесиаса, кто помнит?)
Гимн Рики Мартина на Чм 98 лучше)
Ответ Приветик Пётр
Мне больше нравился клип и песня с чемпионата Европы, в исполнении Энрике Иглесиаса, кто помнит?)
Can You Hear Me? песня ещё неплоха, а клип что-то не очень
Шакира в 49 шикарная
Ответ kanabeos
Шакира в 49 шикарная
Я в 46 тоже ничего. Фотку скинуть?
Ответ kanabeos
Шакира в 49 шикарная
В наше время и на шестом десятке дамы хороши, как и мужчики, которые ухаживают за собой. Причём натуральная природа, менталка чисто. Я не про уколы, тоналки и укладки. Правильное питание, улыбка по утрам и не вредить себе и людям.
Для нашего пространства полтинник это будто в шаге от пенсии, посиделки у подъезда на скамейке.
Через лет 50 и в 70 лет человек будет заметно свежее.
Всем здоровья!
Шакира прекрасна! помню тот её хит &Waka,Waka*
Дай дай? Песня чаек что-ли?
Ответ Любитель пожрать
Дай дай? Песня чаек что-ли?
Это итальянский, типа let’s go или vamos. Погнали, в общем.
Ответ Любитель пожрать
Дай дай? Песня чаек что-ли?
Это итальянский, типа let’s go или vamos. Погнали, в общем.
У Колумбии есть шанс
Шакира клепает шляпу со времен ЮАР
Трек Dai Dai записывать нужно было конечно же с Зеленским
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп о билетах за 1000 долларов на 1-й матч США на ЧМ-2026: «Не знал. Я бы тоже не стал столько платить, честно говоря»
7 мая, 16:29
Adidas выпустил ролик к ЧМ-2026, где Тимоти Шаламе собирает команду из Ямаля, Беллингема и Тринити Родман. В ней также снялись Месси, Дембеле, Рафинья, Виртц, рэпер Bad Bunny
7 мая, 11:29Видео
Рекомендуем
Главные новости
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
сегодня, 05:00
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
13 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
23 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
39 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ
сегодня, 02:35
Рекомендуем