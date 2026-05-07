Шакира представила официальную песню ЧМ-2026. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy

Шакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026.

Колумбийская певица анонсировала трек Dai Dai, записанный совместно с нигерийским певцом Burna Boy – он станет официальной песней предстоящего ЧМ-2026 . Шакира опубликовала в соцсети отрывок из клипа, снятого на стадионе «Маракана» в Бразилии. Премьера песни состоится 14 мая.

Напомним, в 2010 году Шакира исполнила официальную песню чемпионата мира в ЮАР – Waka Waka (This Time for Africa).