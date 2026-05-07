У Вальверде были проблемы с памятью после драки с Тчуамени. Уругваец упал и ударился об стол (Эду Агирре)

У Вальверде были проблемы с памятью после драки с Тчуамени.

Ранее сообщалось , что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Реал » начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, первое время после инцидента у уругвайского футболиста были проблемы с памятью.