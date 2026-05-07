  • У Вальверде были проблемы с памятью после драки с Тчуамени. Уругваец упал и ударился об стол (Эду Агирре)
У Федерико Вальверде возникли проблемы с памятью после драки с Орельеном Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, первое время после инцидента у уругвайского футболиста были проблемы с памятью.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Madrid Xtra
logoФедерико Вальверде
logoОрельен Тчуамени
logoЛа Лига
logoпроисшествия
logoРеал Мадрид
logoСборная Уругвая по футболу
logoЗдоровье
logoтравмы
Жаль Бензема уже не играет в Реале. Так хоть бы видео драки посмотрели
Ответ Men77
Ахах))
Ответ Men77
Ну за эту однозначно плюс)
А теперь самое смешное в том, что Винисиус на фоне всего происходящего кажется самым адекватным из этой сливочной ОПГ)
Ответ KorbenDaIlas
А к Винисиусу никогда вопросов и не было. Он просто орет на поле. Такой эмоциональный парень. На тренировки не опаздывает, почти всегда в отличной физической форме и бегает практически больше всех
Ответ fc_a.m.
Говорят что именно поэтому Перес за него и держится. Может это и правда
Было бы эпично, если они во время классико зарубились, рейтинги, охаваты, рилсы. Жаль, что парни недотерпели пару дней
Ответ Roo91
Не зарубились эти, зарубятся другие. Там, судя по-всему, эта драка только вершина айсберга
Ответ Roo91
И красную Гави с Педри. Ну так на всякий случай
Вальверде на вопрос про конфликт с Тчуамени ответил: «забыли, проехали»
Ответ DaniOs
Ты сделал мой день 🤣🤣🤣
Ответ DaniOs
Федерико Вальверде: "Кто старое помянет..."
Уже даже жалко реал , почему молчит Реал тв ?))
Ответ cektor
Ждут методичку от диктатора как правильно подать, как будто не знаете как работают СМИ)
Ответ cektor
Не жалко
Я надеюсь, что клубному ТВ Реала хватит доказательств, чтобы приплести сюда Негрейру
Зато теперь ему можно сказать, что он всегда играет в защите и очень это любит
Как очнется, скажите, что он за Ливерпуль
Главное чтобы не забыл про 15 лч . А то вообще нечем козырять останется
как пришёл Мбаппе, у Реала по всем фронтам начались проблемы
Ответ Решающий шаг 999
Это для глупых людей так кажется, так у Реала проблемы были всегда. Просто конкуренция была ниже.
