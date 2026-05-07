Алексей Смертин: мой принцип: если есть возможность бежать - беги.

Бывший хавбек сборной России, «Локомотива» и «Челси» Алексей Смертин высказался об участии в чемпионате России по суточному бегу .

Экс-футболист занял 25-е место, преодолев 208 километров.

«Суточный бег – это самое сложное испытание, которое для себя придумал именно я. Понятно, что были футбольные матчи, но это уже непосредственно моя деятельность, работа или, скорее, даже предназначение, как говорил мой отец. Но после футбольной карьеры все эти забеги я организовывал сам, по своей воле. Как и участие в чемпионате России по суточному бегу.

Мой принцип: если есть возможность бежать – беги. Нет возможности, как это было в Сахаре, – иди пешком, нет и такой возможности – ползи. То же самое и здесь. Никто не мешал мне ночью подремать часок-другой, выхватить это время для отдыха. Но я это не сделал, потому что для меня важно: если бег – суточный, то, значит, нужно бежать именно сутки. А когда уже не было возможности бежать, последние час двадцать – полтора, – шел пешком.

И то сначала бежал, но ко мне подошел организатор и говорит: «Алексей, твой бег сейчас неэффективен, с такой скоростью ты можешь идти пешком». А для ОДА – опорно-двигательного аппарата – бежать в такой ситуации хуже. В общем, я перешел на шаг, а так готов был и добежать.

После забега две ночи толком не спал – ноги не давали. День рождения не отмечал – улетел на море восстанавливаться. Отмечаю сейчас!

Отголоски чувствую до сих пор, спускаюсь и поднимаюсь с болью. То есть мышцы так разрушились, что до сих пор очень сильно болят. Немного подорвал себе ЖКТ, но сейчас вроде как с желудком уже нормально. Опухли стопы.

Но ничего. Нисколько не жалею о том, что на это решился, но повторять больше не буду. Снова уйду в скорость, попробую улучшить показатели в марафоне. Как мне говорит тренер, возраст еще позволяет, поэтому вернусь к привычной дистанции в 42 километра», – сказал Смертин.

