  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смертин о суточном беге: «Мой принцип: если есть возможность бежать – беги. Нет возможности – иди пешком, ползи. После забега две ночи толком не спал – ноги не давали»
24

Смертин о суточном беге: «Мой принцип: если есть возможность бежать – беги. Нет возможности – иди пешком, ползи. После забега две ночи толком не спал – ноги не давали»

Алексей Смертин: мой принцип: если есть возможность бежать - беги.

Бывший хавбек сборной России, «Локомотива» и «Челси» Алексей Смертин высказался об участии в чемпионате России по суточному бегу.

Экс-футболист занял 25-е место, преодолев 208 километров. 

«Суточный бег – это самое сложное испытание, которое для себя придумал именно я. Понятно, что были футбольные матчи, но это уже непосредственно моя деятельность, работа или, скорее, даже предназначение, как говорил мой отец. Но после футбольной карьеры все эти забеги я организовывал сам, по своей воле. Как и участие в чемпионате России по суточному бегу.

Мой принцип: если есть возможность бежать – беги. Нет возможности, как это было в Сахаре, – иди пешком, нет и такой возможности – ползи. То же самое и здесь. Никто не мешал мне ночью подремать часок-другой, выхватить это время для отдыха. Но я это не сделал, потому что для меня важно: если бег – суточный, то, значит, нужно бежать именно сутки. А когда уже не было возможности бежать, последние час двадцать – полтора, – шел пешком.

И то сначала бежал, но ко мне подошел организатор и говорит: «Алексей, твой бег сейчас неэффективен, с такой скоростью ты можешь идти пешком». А для ОДА – опорно-двигательного аппарата – бежать в такой ситуации хуже. В общем, я перешел на шаг, а так готов был и добежать.

После забега две ночи толком не спал – ноги не давали. День рождения не отмечал – улетел на море восстанавливаться. Отмечаю сейчас!

Отголоски чувствую до сих пор, спускаюсь и поднимаюсь с болью. То есть мышцы так разрушились, что до сих пор очень сильно болят. Немного подорвал себе ЖКТ, но сейчас вроде как с желудком уже нормально. Опухли стопы.

Но ничего. Нисколько не жалею о том, что на это решился, но повторять больше не буду. Снова уйду в скорость, попробую улучшить показатели в марафоне. Как мне говорит тренер, возраст еще позволяет, поэтому вернусь к привычной дистанции в 42 километра», – сказал Смертин.

Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37879 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
Бег
logoАлексей Смертин
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
logoЧелси
logoСборная России по футболу
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не зря же есть выражение «Дурная голова ногам покоя не дает» xD
Ответ VictorVallecano
Не зря же есть выражение «Дурная голова ногам покоя не дает» xD
«Для бешеной собаки сто вёрст не крюк» ©
Снег растаявший - он вода
После забега две ночи толком не спал – ноги не давали
====
Продолжали бежать, что ли?
Ответ версус вульгарис
После забега две ночи толком не спал – ноги не давали ==== Продолжали бежать, что ли?
ну как если полдня на лодке плавал - потом в кровать ложишься, а она "по волнам плывёт")))
Или если долго на велосипеде ехал - потом с него слезаешь, а ноги за асфальт цепляются)
Ответ БезызбежноНаКрасный
ну как если полдня на лодке плавал - потом в кровать ложишься, а она "по волнам плывёт"))) Или если долго на велосипеде ехал - потом с него слезаешь, а ноги за асфальт цепляются)
...и из поезда Владивосток - Калининград вылезаешь на конечной, и на вопросы встречающих отвечаешь "тудух-тудух")
А я хорошо засыпаю - выпил и ок
Наш Форест Гамп
Бег по острию ножа, голодная душа, ты двигай не спеша ногами
Ты беги, беги, беги на край земли из последних сил беги, слышишь!
Дурная башка- ногам покоя не даёт.... А тут и ноги башке алаверды делают...
Бегать на длинные дистанции вредно для здоровья.
а ведь, когда играл - ничего не предвещало такой жести)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
25 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
12 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
24 минуты назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
42 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
52 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем