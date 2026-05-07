  • Кардозо выбыл до конца сезона и вряд ли сыграет за США на домашнем ЧМ. У хавбека «Атлетико» сильное растяжение связок голеностопа (COPE)
Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо выбыл до конца сезона из-за травмы.

Мадридский клуб сообщил, что 24-летний футболист сборной США получил травму правого голеностопа на сегодняшней тренировке. По результатам обследования у Кардозо диагностировано сильное растяжение связок.

По данным COPE, полузащитник пропустит оставшиеся матчи «Атлетико» в сезоне, а также вряд ли сможет сыграть на чемпионате мира этим летом.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37879 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Совсем неудачный трансфер, кто их подбирает , он, Альмада , баена, Гонсалес очень плохие трансферы
