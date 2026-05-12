  • Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин после поражения от ЦСКА (1:2) жестко высказался о плакатах в поддержку Алексея Шпилевского.

Нижегородцы проиграли на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу игры болельщики демонстрировали баннеры с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

По завершении матча фанатов раскритиковал вратарь «Пари НН» Никита Медведев: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

Во флеш-интервью «Матч ТВ» Гаранин также негативно отреагировал на эти баннеры.

Отвечая на вопрос, как настраиваться на заключительную игру сезона против «Рубина», Гаранин сказал: «Настраиваемся как обычно. Тяжелейшим будет вопрос эмоционального восстановления. Казалось, что все так близко… Они профессионалы, мы профессионалы… Мы со своей стороны будем делать то, что умеем и должны делать, несмотря на плакатики и прочую всякую х… Я прошу прощения».

Отметим, что «Матч ТВ» не включил слова главного тренера «Пари НН» о плакатах в текстовую версию его интервью.

первый клуб, который решил из РПЛ вылететь сразу в медиалигу
Валите в фнл, таланты, ***** (блин)
И этого с порваной ж**** заберите
Ответ Опа, Митяй
В медиалигу сразу
Ответ Опа, Митяй
Комментарий скрыт
Как же у них подгорает от того, что люди умеют быть благодарными. Некоторым этого, похоже, искренне не понять.
Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
Ответ Greenwhite
Это просто зависть. Меня на прошлом месте работы (в школе) до сих пор костерит начальство при случае, когда родители добрым словом вспоминают.
Тут такая же история. Про ушедших с работы можно только плохо
Ту т нужно детальное журналистское расследование. Почему "плакатики" со словами благодарности предыдущему тренеру так задевают игроков и нынешний тренерский штаб?
Ответ LM10FCB
И не говори. Весь сезон прятались на дне. А там такие интриги. Будь такое в Спартаке, новостей 100+ в день выходило бы. А так, совсем не освещают команды не из столицы и Петербурга.
Ответ LM10FCB
А вот это интересный вопрос. На всех стадионах куча народа со всякими плакатиками, но при этом никакие игроки не рвутся в лоскуты и не исходят на говно.
Требуется пояснительная бригада. Есть, кто в теме?
Профессионалы... А разговоры, как в подворотне
Ответ Печень трески
В медиалиге опыта набрался
Ответ Печень трески
Новый спорт.директор Евменов притащил по блату своего друга Гаранина с которым работали в Енисее в ФНЛ и куда Гаранина выгнали из Сочи через пол сезона работы и Евменов того опять принял, дважды расчистив место. У этого лысого шарлатана (не путать с Пепом) нет ничего в портфолио чем он был бы лучше Шпилевского которого сменил за три тура до конца сезона. Тот три года работал в Казахстане и три года на Кипре и там и там стал чемпионом (на Кипре со середняком Арисом который впервые в истории взял золото), 10 лет работал в молодежках Лейпцига и Штутгарта, тогда как Гаранин работал в молодёжке Тулы, потом сезон в 4 лиге в Твери у сына президента тульского Арсенала Аджоева, потом 2 сезона в ФНЛ у друга Евменова с перерывом на 0.5 сезона в Сочи
Попробовал бы этот физрук в Англии бы твое ляпнуть. Улетел был с клоуном на рамке матчей на 5 отдыхать
На вас и так полторы калеки ходит, а вы делаете все, чтобы вообще никто не ходил. Ну в целом, может так и удобнее будет сливать матчи дальше…
Ответ Viktor_123
Комментарий скрыт
Ответ Ренат Довлятчин
болельщик имеет права мнение высказать , с Медведевым надо расторгнуть контракт ,он нанес репутационный ущерб клубу ,если клуб конечно репутация интересует
Болею за ЦСКА и после матча было безумно жаль Пари НН, по игре они заслужили обыграть ЦСКА
Но после высказываний Медведева и Гаранина всецело поддерживаю вылет этой быдлоты в ФНЛ
Да что позволяет себе этот ноунейм?!
Ответ Сергей Пичугин
Физрук какой-то, и по внешности и по манере говорить... Непонятно, почему он главный тренер команды высшего дивизиона страны...
Я вообще не понимаю. Че у них так горит-то? Ну поддержали уволенного тренера, и?
