Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»

Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского.

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин после поражения от ЦСКА (1:2) жестко высказался о плакатах в поддержку Алексея Шпилевского.

Нижегородцы проиграли на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ . По ходу игры болельщики демонстрировали баннеры с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

По завершении матча фанатов раскритиковал вратарь «Пари НН» Никита Медведев : «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».

Во флеш-интервью «Матч ТВ» Гаранин также негативно отреагировал на эти баннеры.

Отвечая на вопрос, как настраиваться на заключительную игру сезона против «Рубина », Гаранин сказал: «Настраиваемся как обычно. Тяжелейшим будет вопрос эмоционального восстановления. Казалось, что все так близко… Они профессионалы, мы профессионалы… Мы со своей стороны будем делать то, что умеем и должны делать, несмотря на плакатики и прочую всякую х… Я прошу прощения».

Отметим, что «Матч ТВ » не включил слова главного тренера «Пари НН » о плакатах в текстовую версию его интервью.