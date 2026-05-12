Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин после поражения от ЦСКА (1:2) жестко высказался о плакатах в поддержку Алексея Шпилевского.
Нижегородцы проиграли на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу игры болельщики демонстрировали баннеры с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».
По завершении матча фанатов раскритиковал вратарь «Пари НН» Никита Медведев: «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».
Во флеш-интервью «Матч ТВ» Гаранин также негативно отреагировал на эти баннеры.
Отвечая на вопрос, как настраиваться на заключительную игру сезона против «Рубина», Гаранин сказал: «Настраиваемся как обычно. Тяжелейшим будет вопрос эмоционального восстановления. Казалось, что все так близко… Они профессионалы, мы профессионалы… Мы со своей стороны будем делать то, что умеем и должны делать, несмотря на плакатики и прочую всякую х… Я прошу прощения».
Отметим, что «Матч ТВ» не включил слова главного тренера «Пари НН» о плакатах в текстовую версию его интервью.
И этого с порваной ж**** заберите
Тут такая же история. Про ушедших с работы можно только плохо
Требуется пояснительная бригада. Есть, кто в теме?
Но после высказываний Медведева и Гаранина всецело поддерживаю вылет этой быдлоты в ФНЛ