Как проходит матч дисквалифицированного тренера? Изучаем на примере Компани

В противостоянии с «Мадридом» «Бавария» избежала дисквалификаций футболистов, но осталась без тренера на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ». В ответной игре с «королевским клубом» Венсан Компани спорил с арбитром из-за гола Килиана Мбаппе: атака началась с фола на Йосипе Станишиче , который так и остался лежать на газоне.

Бельгиец получил желтую , из-за перебора «горчичников» Компани не сможет быть рядом с командой на «Парк-де-Пренс». Издание Bild рассказало, как пройдет матч для дисквалифицированного тренера.

Примерно за 90 минут до начала игры Компани отправится на арену в клубном автобусе вместе с командой. Но как только автобус припаркуется у стадиона, тренер должен будет отделиться от подопечных.

Венсану будет запрещено заходить в раздевалку к своим игрокам. Бельгиец при этом сможет давать интервью, главное – никак не контактировать с командой.

Во время матча Компани будет наблюдать за ходом игры из отдельной ложи. Поблизости в ложе будет находиться представитель УЕФА, который и будет следить за соблюдением всех запретов. Из любопытного: запрещено общение со штабом и командой по мобильной связи, это правило УЕФА строго соблюдает в подобных случаях.

Как добавляет Bild, Компани ситуация очень раздражает. Тренер привык досконально продумывать каждую деталь игры. И хотя бельгиец абсолютно доверяет своему штабу, он все равно хочет участвовать по максимуму, чтобы даже в его отсутствие все прошло гладко.