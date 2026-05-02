«МЮ» потерял шансы выиграть АПЛ. Последний титул – при Фергюсоне в 2013-м
«Манчестер Юнайтед» окончательно утратил шансы выиграть АПЛ.
«Арсенал» благодаря разгрому «Фулхэма» (3:0) гарантировал себе место выше, чем у манкунианцев. Лондонцы набрали 76 очков в 35 играх, у «МЮ» 61 балл после 34 матчей.
В последний раз «Юнайтед» выигрывал Премьер-лигу в 2013 году. Это был последний год работы Алекса Фергюсона. Всего у клуба 20 побед в чемпионате Англии – больше нет ни у кого.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот это да.