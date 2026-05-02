41

«МЮ» потерял шансы выиграть АПЛ. Последний титул – при Фергюсоне в 2013-м

«Манчестер Юнайтед» окончательно утратил шансы выиграть АПЛ.

«Арсенал» благодаря разгрому «Фулхэма» (3:0) гарантировал себе место выше, чем у манкунианцев. Лондонцы набрали 76 очков в 35 играх, у «МЮ» 61 балл после 34 матчей.

В последний раз «Юнайтед» выигрывал Премьер-лигу в 2013 году. Это был последний год работы Алекса Фергюсона. Всего у клуба 20 побед в чемпионате Англии – больше нет ни у кого.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoАлекс Фергюсон
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я все еще не могу поверить что sports публикует подобные новости
Ответ Nik Mercer
Я все еще не могу поверить что sports публикует подобные новости
Застряли на первой стадии принятия.
Ответ Nik Mercer
Я все еще не могу поверить что sports публикует подобные новости
лишние комменты, лишние выводы по сезону, трафик есть, что еще нужно
Более интересно, что он их еще имел.
Ответ gninnur esrever*
Более интересно, что он их еще имел.
ну, кстати, учитывая все, что происходило с мю последние годы, потерять математические шансы на титул за 4 тура до финиша, это не такой уж и плохой результат
Третье место это успех
Ответ Abdul Aziz
Третье место это успех
Комментарий скрыт
Ответ Abdul Aziz
Третье место это успех
Если выиграют завтрашнее северо-западное дерби, то скорее всего и будут третьими. Но Ливерпуль сейчас вроде немного оклемался, так что не факт, хоть и дома
в начале сезоне, мю о 3 месте даже мечтать не мог!
На самом деле, с учетом того как они стартовали, фактически быть в гонке до 35го тура это хороший результат.
Ответ Attikus
На самом деле, с учетом того как они стартовали, фактически быть в гонке до 35го тура это хороший результат.
Имень математические шансы, а не быть в гонке.
Удивительно, как МЮ, при всей нестабильности в этом сезоне, идут аж третьими!
Вот это да.
Ответ Arty K.
Удивительно, как МЮ, при всей нестабильности в этом сезоне, идут аж третьими! Вот это да.
Единственная команда АПЛ, которая не проигрывала дважды кряду.
В новости про последнее чемпионство МЮ в 2013 при Алексе Фергюсоне, и лидерство нынешнего Арсенала, обязательно должна быть правда о том , что сам Арсенал последний раз выигрывал АПЛ еще… в 2004 году при Арсене Венгере. Это настолько давно , что летом 2004 года Жозе Моуринью первый раз возглавил Челси после выигрыша ЛЧ с Порту, а действующим обладателяем Золотого Мяча был Павел Недвед, и готовился получить Шевченко….А Роналду и Руни только собирались дебютировать за МЮ. Оуэн еще играл за Ливерпуль перед переходом в Реал Мадрид. А МС еще даже не купили шейхи, и они были середняками АПЛ.
Ответ Ромарио11
В новости про последнее чемпионство МЮ в 2013 при Алексе Фергюсоне, и лидерство нынешнего Арсенала, обязательно должна быть правда о том , что сам Арсенал последний раз выигрывал АПЛ еще… в 2004 году при Арсене Венгере. Это настолько давно , что летом 2004 года Жозе Моуринью первый раз возглавил Челси после выигрыша ЛЧ с Порту, а действующим обладателяем Золотого Мяча был Павел Недвед, и готовился получить Шевченко….А Роналду и Руни только собирались дебютировать за МЮ. Оуэн еще играл за Ливерпуль перед переходом в Реал Мадрид. А МС еще даже не купили шейхи, и они были середняками АПЛ.
тьфу на вас.
А были так близки 😏
Давайте честно, в предыдущие годы мы троллили под такими новостями где-то феврале-марте, а щас уже май. Найдём позитив. А Майки молодец. Надеюсь оставят.
Неожиданно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграл 3:3 с «Эвертоном», «Челси» проиграл «Ноттингему»
вчера, 20:58
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
25 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
28 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
38 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
40 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
10 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
13 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
27 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
45 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
54 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем