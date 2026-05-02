«МЮ» потерял шансы выиграть АПЛ. Последний титул – при Фергюсоне в 2013-м

«Манчестер Юнайтед » окончательно утратил шансы выиграть АПЛ .

«Арсенал » благодаря разгрому «Фулхэма» (3:0) гарантировал себе место выше, чем у манкунианцев. Лондонцы набрали 76 очков в 35 играх, у «МЮ» 61 балл после 34 матчей.

В последний раз «Юнайтед» выигрывал Премьер-лигу в 2013 году. Это был последний год работы Алекса Фергюсона . Всего у клуба 20 побед в чемпионате Англии – больше нет ни у кого.