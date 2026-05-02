  Семак о 3:1 с ЦСКА: «Зенит» сам себе привез абсолютно ненужный пенальти, но смог победить. Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому?»
19

Семак о 3:1 с ЦСКА: «Зенит» сам себе привез абсолютно ненужный пенальти, но смог победить. Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над ЦСКА  в 28-м туре Мир РПЛ (3:1).

– Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому? На протяжении многих лет в сложной ситуации старается выполнять свою работу.

Ненужный абсолютно пенальти в первом тайме, который сами себе привезли. Но в дальнейшем смогли забить и победить. Хороший соперник, матч удался. Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Свою работу сделали.

– Почему начало игры получилось таким?

– Не было нервов. Футбол – это игра ошибок. Лусиано успел вставить ногу – судья поставил пенальти. Что делать? Правильно отреагировали.

– Можно сказать, что «Зенит» показывал оптимальный футбол?

– Возможно, немного не хватало структурности. Где‑то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне, – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Всем недоброжелателям — по сельдерейному коктейлю
Ответ andrew.p
Всем недоброжелателям — по сельдерейному коктейлю
За счёт Газпрома
Ответ Проблемы Аршавина
За счёт Газпрома
Но тогда пусть в квитанцию за газ включат)
Сегодня прям все неплохо получалось , никто не выпадал. Даже Соболев пасы отдавал 😅
Завтра Дзюба положит Краснодару парочку, вот тогда и отметим
три игры таких за сезон , маловато.
Ответ иван кочубей
три игры таких за сезон , маловато.
Пока две было только.
Ответ azax
Пока две было только.
в запасе Сочи и Ростов
Оренбург, Ахмат (в 1 круге), ушные на Газпром Арене, Локомотив последний матч, не? Не трудности? Особенно тренерские.
И это только на вскидку.
СБС, а вам не кажется, что пропущенный гол в итоге позитивно сказался на команде в целом, что им пришлось сразу включатся в игру, где одного забитого мяча было бы мало для успеха, может быть надо как то сразу заряжать игроков именно на такой сценарий, как будто одного гола мало, и надо отыгрываться с первых минут?
Ответ azax
СБС, а вам не кажется, что пропущенный гол в итоге позитивно сказался на команде в целом, что им пришлось сразу включатся в игру, где одного забитого мяча было бы мало для успеха, может быть надо как то сразу заряжать игроков именно на такой сценарий, как будто одного гола мало, и надо отыгрываться с первых минут?
Тут ещё сказалось, что ЦСКА не стал автобус ставить
Если не постоянно, то регулярно, уж точно)
Но ведь могут, когда хотят! ЦСКА тоже хотел, но потом просто сдулся почему то! !
ЦСКА дно весны пробил когда такое было ?
