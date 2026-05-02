Семак о 3:1 с ЦСКА: «Зенит» сам себе привез абсолютно ненужный пенальти, но смог победить. Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому?»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (3:1).
– Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому? На протяжении многих лет в сложной ситуации старается выполнять свою работу.
Ненужный абсолютно пенальти в первом тайме, который сами себе привезли. Но в дальнейшем смогли забить и победить. Хороший соперник, матч удался. Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Свою работу сделали.
– Почему начало игры получилось таким?
– Не было нервов. Футбол – это игра ошибок. Лусиано успел вставить ногу – судья поставил пенальти. Что делать? Правильно отреагировали.
– Можно сказать, что «Зенит» показывал оптимальный футбол?
– Возможно, немного не хватало структурности. Где‑то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне, – сказал Семак.
И это только на вскидку.