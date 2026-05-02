«Арсенал» опережает «Ман Сити» на 6 очков в АПЛ. Команде Артеты осталось сыграть 3 матча в лиге, «горожанам» – пять

«Арсенал» опережает «Сити» на 6 очков в АПЛ, сыграв на 2 матча больше.

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в 35-м туре АПЛ и оторвался от идущего вторым «Манчестер Сити » на 6 очков.

Команды набрали 76 и 70 очков соответственно, но «горожане» провели на два матча меньше – 33.

В понедельник команда Пепа Гвардиолы сыграет на выезде с «Эвертоном». Также у «Сити» в запасе осталась игра 31-го тура с «Кристал Пэлас», которая будет сыграна 13 мая.

Занимающий третью строчку «Манчестер Юнайтед » (61 балл) после победы «Арсенала » лишился шансов на чемпионство. Претендентами на титул теперь остались две команды.