  • «Арсенал» опережает «Ман Сити» на 6 очков в АПЛ. Команде Артеты осталось сыграть 3 матча в лиге, «горожанам» – пять
«Арсенал» опережает «Сити» на 6 очков в АПЛ, сыграв на 2 матча больше.

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в 35-м туре АПЛ и оторвался от идущего вторым «Манчестер Сити» на 6 очков. 

Команды набрали 76 и 70 очков соответственно, но «горожане» провели на два матча меньше – 33.

В понедельник команда Пепа Гвардиолы сыграет на выезде с «Эвертоном». Также у «Сити» в запасе осталась игра 31-го тура с «Кристал Пэлас», которая будет сыграна 13 мая. 

Занимающий третью строчку «Манчестер Юнайтед» (61 балл) после победы «Арсенала» лишился шансов на чемпионство. Претендентами на титул теперь остались две команды. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
В теории, Брентфорд и Борнмут могут упереться против Сити, но Арсеналу надо просто свое выигрывать и не надеяться на подарки от Пепа
Это ни о чем. Решится все в последних турах.
Надо выиграть хотя б в один мяч у Вест Хэма
И наколотить по 3-4 Бернли и КП, который будет готовиться к финалу ЛК через три дня и скорее всего даст отдохнуть основным игрокам
Этого должно хватит
Ответ Английский_пациент
единственный минус, что Сити будет играть матчи после Арсенала.

То есть будет знать, сколько надо забивать, чтоб сравняться по разнице мячей
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Это дополнительное давление на игроков Сити
3 матча… Играть еще и играть. И еще не факт, что просто выиграть матчи хватит.
МЮ и не претендовал. Забавно, что говорят о провале, но подняться и продержаться в нынешней ситуации в тройке это успех, я считаю
Ответ Abdul Aziz
"но подняться и продержаться в нынешней ситуации в тройке это успех"
В какой нынешней ситуации? Когда, начиная с января, играешь по одному матчу? Как раз был бы провал, если бы в таких условиях не попали в топ-5.
Ответ Андрей. С
Ну, например постоянная смена тренеров, конец таблицы в прошлом сезоне и другие проблемы
У Сити два матча в запасе
