Олисе сместился в центр и забил. На глазах у Роббена

В рамках 32-го тура Бундеслиги на «Альянц Арену» заглянул «Хайденхайм». Венсан Компани прибег к ротации, чтобы лидеры «Баварии» отдохнули перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

На игру с «Хайденхаймом» приехал Арьен Роббен, который накануне заглянул на Зебенер Штрассе .

«Бавария» спаслась от поражения в матче с аутсайдером лиги. Мюнхенцы сократили отставание в два мяча, но пропустили третий на 76-й минуте. На второй тайм Компани выпустил лидеров, «Бавария» сравняла счет на 10-й добавленной минуте.

Майко Олисе сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Мяч влетел в ворота от спины голкипера «Хайденхайма» – на сайте Бундеслиги гол пока числится за авторством вингера «Баварии».

За смещениями Олисе с трибун наблюдал Роббен. Смотрел и улыбался.

Преемственность поколений.