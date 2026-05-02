«Арсенал» разгромил «Фулхэм» – 3:0! Дьокереш сделал дубль и ассистировал Сака

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Виктор Дьокереш открыл счет на 9-й минуте с паса Букайо Сака. На 40-й Сака забил сам – с передачи Дьокереша. В конце первого тайма Дьокереш оформил дубль.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
2 мая 16:30, Эмирейтс
Арсенал
3 - 0
2.96xG0.4
Фулхэм
Уайт   Москера
83’
78’
Смит-Роу   Куси-Асаре
Эзе   Доуман
78’
73’
Хименес   Родриго Муниз
Дьокереш   Габриэл Жезус
64’
Райс   Субименди
64’
64’
Уилсон   Бобб
64’
Чуквуэзе   Кинг
64’
Рид   Кэрни
Сака   Мадуэке
46’
2тайм
Перерыв
  Дьокереш
45’
+4’
  Сака
40’
23’
Лукич
  Дьокереш
9’
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Сака, Аррисабалага, Уайт, Райс, Дьокереш, Нергор, Эзе, Инкапиэ, Мартинелли
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Лукич, Рид, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Тете, Рид, Смит-Роу, Куэнка, Диоп, Чуквуэзе, Хименес, Лекомт, Уилсон
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Что это???
Наш осенний Арсенал вернулся?))
Вперёд парни!!!!!!
Ещё голов давайте!!!!
Ответ Доминатор3000
Нет Бернт Лено Помогает пропускает аххх
Ответ Доминатор3000
Вот тебе и Арсенал !
Целый Фулхэм размотал !
Почему как сегодня, нельзя играть постоянно ?)) Так играли в начале сезона. Или чтобы так играть, нужно чтобы петух в жопу уклюнул?)))
Ответ Его Величество Златан
Потому что Сака не было, как минимум.

Ещё не было Калафьори. А ещё все еще нет Тимбера. А это все основные и ключевые игроки
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Я бы ещё отметил Мерино. Да, он почти никогда не игрок основы, но невероятно важен, если нужно кхм, кхм, доминировать.
Удачи «Арсеналу»! 🔴
Ответ Gunner_14
Бернт Лено и Смит Рооу пренесут успех аххх
Нужна только победа и желательно побольше голов, так как разница при одинаковых очках с сити имеет 1 значение
Ответ Его Величество Златан
Бернт Лено тибя услышал и пропускает ахх
Сака вернулся и игра пошла.

Но хейтеры Арсенала вообще на это закрывают глаза и судят Арсенал по отрезку сезона, когда его не было. Да и не только его не было
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Главная потеря это Тимбер
Ответ Амбарцум Амбарцумян
В Таких Матчах нужно запретить играть Бывшим игрокам Каманды
Пока только Уайт выпадает очевидно, остальные красавчики. Сака вернулся наконец и забивает. Ждем еще 3 во втором тайме, чтобы разницу увеличить.
Скелли в центре норм
Наконец то набрал форму, после всех травм.
Сегодня спать буду крепко наконец-то) Всех с победой!
Харамбол опять, ну что такое!
Ответ Геннадий Гусев
Харооош!
Ответ Геннадий Гусев
Ахаха хорош 😎
