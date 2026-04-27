Грилиш приехал в Манчестер и расслабился – уснул на крыше в окружении бокалов. Справился за час 😴
Чем заняться Джеку Грилишу, если «Эвертон» не борется за еврокубки и точно не вылетит в Чемпионшип?
Вопрос риторический, потому что ответ вы знаете. И Джек знает. Так оно и случилось. Грилиш приехал в Манчестер, нашел ресторан на крыше и отлично провел время с друзьями. Если можно назвать друзьями людей, которые сделают такие снимки.
Сообщается, что Грилиш приехал с друзьями в 16:30. Снимки сделаны в 17:30.
Ну а так, конечно, у человека явно внутри проблемки имеются. А жаль …
Такая же версия может быть, что за соседним столом другие люди сидели и сделали фото. В подтверждение стеклянная перегородка.
Не опускай уровень контента/спорта😏