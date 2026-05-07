Скопинцев выбил мяч лицом и спас ворота «Динамо» на 87-й минуте после удара Кобнана из пределов вратарской
Скопинцев отразил мяч лицом и спас ворота «Динамо».
Дмитрий Скопинцев эффектно спас ворота «Динамо» в игре с «Краснодаром».
«Быки» принимают бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв перед серией пенальти).
На 87-й минуте вратарь гостей Андрей Лунев отразил удар Кевин Ленини из пределов штрафной площади, после чего у хозяев снова был шанс забить – Мозес Кобнан Дэвид бил с разворота из пределов вратарской, но защитник москвичей Дмитрий Скопинцев в прыжке выбил мяч лицом.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37887 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сумасшедшее спасение ! Браво Скопинцев !
Шикарный сейв
Скопа сегодня был лучшим в Динамо. Ещё и пенальти первым исполнил.
Вспомнился сейв Чернова жопой. Локо- Ростов.)
Скопа сегодня был одним из лучших в Динамо.
Так уж и выбил. Может просто мяч в лицо попал?
Надо признать - это было не только самое эффектное, но и самое полезное действие Скопы в сезоне. В межсезонье нужно искать как минимум конкурента на позицию ЛЗ (если Рубенса рассматривать как опорника).
Там офсайд был до этого, всё равно бы отменили
Здесь повезло Динамо
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем