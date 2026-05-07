  • Скопинцев выбил мяч лицом и спас ворота «Динамо» на 87-й минуте после удара Кобнана из пределов вратарской
Скопинцев выбил мяч лицом и спас ворота «Динамо» на 87-й минуте после удара Кобнана из пределов вратарской

Дмитрий Скопинцев эффектно спас ворота «Динамо» в игре с «Краснодаром». 

«Быки» принимают бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв перед серией пенальти).

На 87-й минуте вратарь гостей Андрей Лунев отразил удар Кевин Ленини из пределов штрафной площади, после чего у хозяев снова был шанс забить – Мозес Кобнан Дэвид бил с разворота из пределов вратарской, но защитник москвичей Дмитрий Скопинцев в прыжке выбил мяч лицом. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Сумасшедшее спасение ! Браво Скопинцев !
Шикарный сейв
Скопа сегодня был лучшим в Динамо. Ещё и пенальти первым исполнил.
Вспомнился сейв Чернова жопой. Локо- Ростов.)
Скопа сегодня был одним из лучших в Динамо.
Так уж и выбил. Может просто мяч в лицо попал?
Надо признать - это было не только самое эффектное, но и самое полезное действие Скопы в сезоне. В межсезонье нужно искать как минимум конкурента на позицию ЛЗ (если Рубенса рассматривать как опорника).
Там офсайд был до этого, всё равно бы отменили
Здесь повезло Динамо
