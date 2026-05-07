  • Роналду забил 971-й гол в карьере – с линии вратарской «Аль-Шабабу» в чемпионате Саудовской Аравии
Роналду забил 971-й гол в карьере – с линии вратарской «Аль-Шабабу» в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче против «Аль-Шабаба» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:3, второй тайм).

Португалец отличился на 75-й минуте, замкнув примерно с линии вратарской голевую передачу отдал Садьо Мане.

Изображение: кадр из трансляции

Это 971-й гол в карьере Роналду. 829 мячей Криштиану забил на клубном уровне, 142 – в составе сборной Португалии.

До отметки в 1000 мячей за карьеру португальцу осталось забить 29 голов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Молодец дедушка)
Ответ Georg Gvint
Сам будешь 40 летним. Не умничай
Ответ Demyan Grachev
Я без негатива к нему (по футбольным меркам)
Всем хейтерам назло, кто ни слезает с дивана и строчит )))29 голов до тысячи))
Ответ Jamil Israfilov
Нужно можно еще до 60 лет играть чтоб набрать 1500 голов
Ответ Abu Ibrahim
Можно, можно ещё строчить на диване а за всю жизнь не забить и 5 голов во дворе и при этом строить из себя эксперта)))
На следующий сезон считай всего 20-ка остаётся, и на чм наверняка дежурные 2-3 гола оформит, там у них в группе великая Конго и не менее великий Узбекистан
Ответ Владимир Владимирович
Насчёт "дежурных 2-3 голов" не совсем верно, у Роналду за 5 ЧМ 8 голов, он забил 4 гола в России, на остальных чемпионатах было по одному голу.
Ответ Голый абьюзер
Раньше в группах были соперники посерьезнее
По системе гол + пас Гретцки все равно не догонит.
Ответ lus
Гретцки в мертвом виде спорта выступал
Это сейчас не интересно, там тема более захватывающая есть: ЧТО черт возьми происходит в РЕАЛе?
Ну ещё сезон и можно спокойно заканчивать с великим достижением. И вообще плевать должно быть на чьи то мнения, 1000 голов это невероятный результат...
Ответ Петрович
Цифра красивая, но он будет не первый в этом. У Пеле и Ромарио 1000 мячей, есть так же один Бразилец с 1240+ голами за карьеру (фамилию не помню)
Ответ Виктор Краснодар
там всякие непонятные турниры учитывались и не понятно как считалось. А тут каждый гол можно найти и турниры только первого эшелона, правда около 6 мячей лишних у Рональду получается
До тысячи немного осталось
971 = 29² + 9² + 7² = 27² + 11² + 11²
Ответ Кокич
Рамунаджан)
Спортс как же у тебя горит... С линии вратарской... Вы серьёзно?
Ответ 13lapa13
Барсаглоры в редакции спорца, меня забанили на 6 месяцев за то, что написал клуб Негрейры
Комментарий удален пользователем
Ответ Роман
Пока только статодрочеры красивого считают мячики, а Месси 4 год со званием гоата)
Ну распечатаешь себе табличку потом с цифрой 1000)
Ответ misterCao
Это ты про The Best FIFA Football Awards 2023, который вручил Инфантино за удивительные достижения: в 2023 году у Месси было только два удушающих подряд в официальных матчах за сборную (без ЖК и КК) в отборе на ЧМ и рекорд в плей-офф ЛЧ: ZERΟ по системе гол+пас❓🤔
