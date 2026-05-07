Роналду забил 971-й гол в карьере – с линии вратарской «Аль-Шабабу» в чемпионате Саудовской Аравии

Роналду забил 971-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду забил в матче против «Аль-Шабаба » в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:3, второй тайм).

Португалец отличился на 75-й минуте, замкнув примерно с линии вратарской голевую передачу отдал Садьо Мане .

Изображение: кадр из трансляции

Это 971-й гол в карьере Роналду. 829 мячей Криштиану забил на клубном уровне, 142 – в составе сборной Португалии .

До отметки в 1000 мячей за карьеру португальцу осталось забить 29 голов.