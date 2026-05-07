Роналду забил 971-й гол в карьере – с линии вратарской «Аль-Шабабу» в чемпионате Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче против «Аль-Шабаба» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:3, второй тайм).
Португалец отличился на 75-й минуте, замкнув примерно с линии вратарской голевую передачу отдал Садьо Мане.
Изображение: кадр из трансляции
Это 971-й гол в карьере Роналду. 829 мячей Криштиану забил на клубном уровне, 142 – в составе сборной Португалии.
До отметки в 1000 мячей за карьеру португальцу осталось забить 29 голов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
