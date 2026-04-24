Луис Диас остается в раздевалке «Ливерпуля». В виде стикера на мусорке

Ибраима Конате обожает выкладывать в соцсети странные, а иногда и абсурдные публикации . Новую подборку фотографий француз закончил кадром с Алексисом Мак Аллистером из раздевалки «Ливерпуля».

Обычная фотография привлекла внимание наблюдательных фанатов «красных»: на баке для перерабатываемых отходов они заметили наклейку с лицом Луиса Диаса.

Лучо вообще не обижается. Вингер «Баварии» оценил пост и оставил эмодзи глаз в комментариях Конате.

А Мак Аллистер поделился переживаниями: «Я начинаю думать, что ты мой фанат». Ибу ответил: «Да, я фанат!!!»

Трикстер.