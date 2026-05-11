  • Губерниев – Талалаеву и Радимову: «Приходите ко мне на эфир – обниметесь или разобьете друг другу морды! В обоих случаях хайпанем»
Губерниев – Талалаеву и Радимову: «Приходите ко мне на эфир – обниметесь или разобьете друг другу морды! В обоих случаях хайпанем»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил в эфире разрешить конфликт тренера «Балтики» Андрея Талалаева и бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова.

«С обоими дружу и уважаю. Талалаев как человек эмоциональный несколько переживает, что команда сейчас в кризисе. Понятное дело, ему нужен какой-то эмоциональный выхлоп.

Радимов уже несколько раз попадает под горячую руку. Люблю обоих, они оба близкие мне люди. Считаю, что чрезмерно эмоциональная реакция на наличие Радимова в «талалаевской» жизни (смеется).

Андрею Викторовичу надо быть чуть поспокойнее. Конечно, Влад вовсе не бездельник – работает в системе «Зенита», на телевидении прекрасный эксперт, играет с ветеранами и развивает футбол. Он тоже реагирует остроумно.

Ребята, приходите ко мне на эфир – обниметесь. На худой конец, разобьете друг другу морды! В обоих случаях хайпанем», – сказал Губерниев.

«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»

Губерниев"обниметесь или разобьете друг другу морды!В обоих случаях хайпанем."
Есть третий вариант,набьете морду Губерниеву и обнимитесь...
Ответ Сергей Круг
Третий вариант самый лучший!Я за него.
Я бы третий вариант посмотрел
Лучше пусть Талалаев и Радимов совместно набьют морду Губеру. Хайпанет как хотел!
был бы идеальный исход
А потом - друг другу
Пожмут руки и молча набьют морду Губошлёпу. Я за!)
Ума у человека палата((
Сразу видно советника министра
этому лишь бы грязь найти
да, гадкий человечишко
Морды.. М-да. Где хайп и дегенаратство, там Дима Губерниев, с майонезом в голове.
вас обоих Бубнов встретит
ну этот точно свое получит
Этому лишь бы хайпануть
лучше бы они ему морду набили
Четвертым пусть Малафеева позовет
Талалаев получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года по версии Федерации спортивных журналистов России
«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»
