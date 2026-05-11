Губерниев – Талалаеву и Радимову: «Приходите ко мне на эфир – обниметесь или разобьете друг другу морды! В обоих случаях хайпанем»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил в эфире разрешить конфликт тренера «Балтики» Андрея Талалаева и бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова.
«С обоими дружу и уважаю. Талалаев как человек эмоциональный несколько переживает, что команда сейчас в кризисе. Понятное дело, ему нужен какой-то эмоциональный выхлоп.
Радимов уже несколько раз попадает под горячую руку. Люблю обоих, они оба близкие мне люди. Считаю, что чрезмерно эмоциональная реакция на наличие Радимова в «талалаевской» жизни (смеется).
Андрею Викторовичу надо быть чуть поспокойнее. Конечно, Влад вовсе не бездельник – работает в системе «Зенита», на телевидении прекрасный эксперт, играет с ветеранами и развивает футбол. Он тоже реагирует остроумно.
Ребята, приходите ко мне на эфир – обниметесь. На худой конец, разобьете друг другу морды! В обоих случаях хайпанем», – сказал Губерниев.
«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»
Есть третий вариант,набьете морду Губерниеву и обнимитесь...