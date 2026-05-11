Щетинин об интересе «Локомотива»: «Уже три года пишут, я устал от этого. Полная чушь – на меня никто не выходил, агент ничего не говорил»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал информацию об интересе со стороны «Локомотива».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 24-летний хавбек входит в список московского клуба на усиление в межсезонье. Информация об интересе железнодорожников к футболисту появлялась и зимой.
– Появились новости, что «Локомотив» интересуется вами. Как можете это прокомментировать?
– Про интерес «Локомотива» уже три года пишут. Я с прессой на эту тему не разговаривал, это все полная чушь. На меня никто из «Локомотива» не выходил, агент тоже ничего не говорил, поэтому комментировать нечего. Если мне лично позвонят и скажут: «Есть интерес», – тогда уже можно будет о чем-то говорить. А то, что пишут сейчас, – честно, я уже устал от этого. Мне все равно.
– Нет ощущения, что вы уже переросли «Ростов» и готовы к топ-клубу?
– Не знаю, какое будущее будет у «Ростова», будет ли клуб двигаться выше – это не мне решать. Но я очень благодарен этому клубу. Если бы не «Ростов», я бы сейчас здесь не стоял перед вами, – сказал Щетинин.
В матче 29-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:1) Щетинин забил первый мяч «Ростова» прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для него вторым в 28 матчах Премьер-лиги, также на его счету 3 ассиста. Кирилл выступает за ростовчан с сезона-2021/22.