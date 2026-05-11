Щетинин об интересе «Локомотива»: «Уже три года пишут, я устал от этого. Полная чушь – на меня никто не выходил, агент ничего не говорил»

Щетинин об интересе «Локо»: полная чушь, уже 3 года пишут, на меня не выходили.

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал информацию об интересе со стороны «Локомотива ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что 24-летний хавбек входит в список московского клуба на усиление в межсезонье. Информация об интересе железнодорожников к футболисту появлялась и зимой.

– Появились новости, что «Локомотив» интересуется вами. Как можете это прокомментировать?

– Про интерес «Локомотива» уже три года пишут. Я с прессой на эту тему не разговаривал, это все полная чушь. На меня никто из «Локомотива» не выходил, агент тоже ничего не говорил, поэтому комментировать нечего. Если мне лично позвонят и скажут: «Есть интерес», – тогда уже можно будет о чем-то говорить. А то, что пишут сейчас, – честно, я уже устал от этого. Мне все равно.

– Нет ощущения, что вы уже переросли «Ростов» и готовы к топ-клубу?

– Не знаю, какое будущее будет у «Ростова», будет ли клуб двигаться выше – это не мне решать. Но я очень благодарен этому клубу. Если бы не «Ростов », я бы сейчас здесь не стоял перед вами, – сказал Щетинин.

В матче 29-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:1) Щетинин забил первый мяч «Ростова» прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для него вторым в 28 матчах Премьер-лиги, также на его счету 3 ассиста. Кирилл выступает за ростовчан с сезона-2021/22.