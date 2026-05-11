Талалаев работал бы дрессировщиком, если бы не футбол: «Дрессура – тренерство без креатива»

Талалаев работал бы дрессировщиком, если бы не футбол.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что выбрал бы необычную профессию, если бы не работал в футболе.

– Если не футбол и не спорт, то какая работа была бы вам ближе всего?

– Дрессировщик. Дрессура – тренерство без креатива, – сказал Талалаев.