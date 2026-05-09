«Энфилд» освистал Слота. Из-за замены в матче с «Челси»

«Ливерпуль» не справился с «Челси» в матче 36-го тура Премьер-лиги. Уже на 6-й минуте Райан Гравенберх открыл счет с передачи Рио Нгумоа, ближе к концу первого тайма Энцо Фернандес сравнял счет. Встреча завершилась ничьей 1:1.

На 67-й минуте Арне Слот выпустил на поле Александера Исака вместо Нгумоа. «Энфилд» замену молодого игрока встретил свистом.

Слот после матча высказался о реакции болельщиков:

«Да, очень многим не понравилась замена, и это вполне понятно. У Рио были проблемы с мышцами. Когда я спросил его о замене, он сказал, что не уверен, сможет ли продолжить игру. Я знал, что реакция будет такой, потому что он очень хороший игрок. В футболе люди часто не знают всей ситуации. Я главный тренер, мне нужно принимать решения. Когда люди знают причину, всё становится понятнее».

