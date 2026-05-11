Гаранин после поражения от ЦСКА: «Лишних слов не хочется говорить. Казалось, что все было так близко… «Пари НН» будет делать все возможное в матче с «Рубином»
Тренер «Пари НН» Вадим Гаранин дал комментарий после поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ.
– Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.
– С чем была связана замена Реналдо Сефаса в первом тайме?
– Можно я не буду говорить?
– Остается последний тур, у «Пари НН» есть шанс остаться в РПЛ. Как настраиваться на матч с «Рубином»?
– Как обычно. Ребята все понимают. Восстановление эмоционального фона – тяжелейший вопрос. Казалось, что все было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать все возможное, – сказал Гаранин.
«Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде 17 мая.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
