  Гаранин после поражения от ЦСКА: «Лишних слов не хочется говорить. Казалось, что все было так близко… «Пари НН» будет делать все возможное в матче с «Рубином»
Гаранин после поражения от ЦСКА: «Лишних слов не хочется говорить. Казалось, что все было так близко… «Пари НН» будет делать все возможное в матче с «Рубином»

Тренер «Пари НН» Вадим Гаранин дал комментарий после поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ.

– Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.

– С чем была связана замена Реналдо Сефаса в первом тайме?

– Можно я не буду говорить?

– Остается последний тур, у «Пари НН» есть шанс остаться в РПЛ. Как настраиваться на матч с «Рубином»?

– Как обычно. Ребята все понимают. Восстановление эмоционального фона – тяжелейший вопрос. Казалось, что все было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать все возможное, – сказал Гаранин.

«Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде 17 мая.

«Зенит» уже точно чемпион?27066 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Делал Шпилевский, а ты что можешь сделать? 🤔
"Профессионалы" Сомнительно, но окэй
Нижний Новгород провëл хороший матч, но проиграл его в момент выхода Урванцева. Прошлый матч проиграл, когда вышел Сидоренко. Скажи спасибо себе и дружку своему Евменову, который привëл их в команду, как и тебя, вместо адекватных трансферов.
ещё походу и Сефаса не по травме заменил в первом тайме на убийцу моментов Грулëва...
Я со второго тайма только смотрел, Сефас был так плох?
По Сефасу подождём разбор от Александра Донского 😄
Дорского, пардон. За "подсказками" телефон глаз да глаз нужен!
🤣 Слишком гениально сыграл, скорее всего
