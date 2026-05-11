«Меня называют генералом – как Мбаппе в мемах. Мы договорились, что я отпраздную вот так». Ундав о том, почему изображал командира после гола «Байеру»
Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав рассказал, почему изображал командира армии, празднуя гол в матче с «Байером» в 33-м туре Бундеслиги (3:1).
29-летний футболист забил последний мяч в этой игре. Во время празднования его партнеры отдавали ему честь, а сам Ундав показывал жест пальцем, как будто отчитывает их.
«Я установил новый личный рекорд. 19 голов [в сезоне Бундеслиги]. Я, конечно, очень рад. Было бы здорово, если бы я смог преодолеть отметку в 20 мячей на следующей неделе.
Меня называют генералом – как Мбаппе во всех этих мемах. И две или три недели назад мы договорились, что я отпраздную в таком стиле, когда снова забью гол», – сказал Ундав.
Фото: IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rud/Global Look Press; East News/Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
