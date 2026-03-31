Бастони оставил Италию в меньшинстве на тайм. Злой Доннарумма боднул соперника

Мойзе Кин на 15-й минуте матча с Боснией и Герцеговиной за право выхода на ЧМ-2026 вывел Италию вперед. А под занавес тайма Алессандро Бастони оставил своих в меньшинстве на оставшееся время.

Защитник «Интера» в подкате сбил Амара Мемича, который выбегал к воротам Джанлуиджи Доннаруммы. За свои действия Бастони тут же получил прямую красную.

Алессандро сел на газон, быстро смирившись со случившимся.

Итальянцы пытались уговорить Клемана Тюрпена отменить карточку, но арбитр оставил решение в силе.

А Доннарумма рисковал получить карточку за грубость: голкипер успел сцепиться с Амаром Дедичем. Джиджи попытался боднуть боснийца, соперников, к счастью, оперативно разняли. Тюрпен не стал наказывать футболистов.

Для 27-летнего Джанлуиджи грядущий чемпионат мира может стать первым в профессиональной карьере. На последнем для Италии мундиале ворота защищал Джиджи Буффон – дело было в 2014 году.

