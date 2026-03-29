Мак Аллистер побрился налысо. Блестяще объяснил свое решение

В расположение сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер приехал в новом образе – теперь полузащитник «Ливерпуля» лысый, прямо как его отец.

С новой прической отыграл 76 минут в товарищеском матче против Мавритании.

К чему такая резкая смена стиля? Алексис лысеет. И хотя времени на трансплантацию волос нет, игрок решил действовать радикально. На вопрос о новой прическе аргентинец ответил весело:

«Раньше я был лысым человеком с волосами, теперь я лысый человек с лысиной! Нужно было уйти достойно, ситуация на голове уже становилась тяжелой. Я говорил, что сделал это ради отца, но, думаю, больше ради дочери.

Посмотрим, может, после чемпионата мира удастся «посадить» пару волосинок. Пока сложно из-за нехватки времени. Но если честно, я и так доволен! Мне кажется, так даже лучше, чем было. Посмотрим, получится ли позже как-то изменить прическу».

В этом есть какая-то эстетика.

Будь на месте Мак Аллистера Педри, он бы даже не стал думать о пересадке волос. Игрок «Барсы» признавался, что мечтает облысеть к 30 годам.