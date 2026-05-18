Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
Игорь Дивеев: переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве.
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы в сезоне Мир РПЛ.
Футболист присоединился к петербургскому клубу зимой, перейдя из ЦСКА.
«Поздравляю всех болельщиков из Санкт-Петербурга! Я переходил сюда только с мыслью о чемпионстве и другого варианта не рассматривал.
Я рад, что тоже внес свой скромный вклад в этот трофей и могу разделить с партнерами сегодняшнее празднование!
Вторая половина сезона была тяжелой, не все было в наших руках, но ваша поддержка и ежедневный труд каждого человека в клубе привели нас на первое место.
Это первое мое чемпионство. Спасибо за доверие, Зенит! Давайте наслаждаться моментом», – написал Игорь Дивеев.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27099 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Зениту браво за такой удачный обмен! ЦСКА сглупил!
Ну а ЦСКА жить дальше...в свое время Дивея взяли из ниоткуда и вырастили, так что у Лукина или Данилова перед глазами хороший пример
Топ обмен. Даже не верится.