Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»

Игорь Дивеев: переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы в сезоне Мир РПЛ.

Футболист присоединился к петербургскому клубу зимой, перейдя из ЦСКА.

«Поздравляю всех болельщиков из Санкт-Петербурга! Я переходил сюда только с мыслью о чемпионстве и другого варианта не рассматривал.

Я рад, что тоже внес свой скромный вклад в этот трофей и могу разделить с партнерами сегодняшнее празднование!

Вторая половина сезона была тяжелой, не все было в наших руках, но ваша поддержка и ежедневный труд каждого человека в клубе привели нас на первое место.

Это первое мое чемпионство. Спасибо за доверие, Зенит! Давайте наслаждаться моментом», – написал Игорь Дивеев.