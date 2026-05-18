  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
0

Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»

Игорь Дивеев: переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы в сезоне Мир РПЛ.

Футболист присоединился к петербургскому клубу зимой, перейдя из ЦСКА.

«Поздравляю всех болельщиков из Санкт-Петербурга! Я переходил сюда только с мыслью о чемпионстве и другого варианта не рассматривал.

Я рад, что тоже внес свой скромный вклад в этот трофей и могу разделить с партнерами сегодняшнее празднование!

Вторая половина сезона была тяжелой, не все было в наших руках, но ваша поддержка и ежедневный труд каждого человека в клубе привели нас на первое место.

Это первое мое чемпионство. Спасибо за доверие, Зенит! Давайте наслаждаться моментом», – написал Игорь Дивеев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27099 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Дивеев
logoЦСКА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Дивей с первого дня в команде как влитой. Как будто авторитетный ветеранчик такой, а не новичок. Мне Лусиано был очень симпатичен, поэтому я изначально к обмену без восторга отнёсся. Рад ошибиться, Игорь всю весну был очень хорош.
Ответfil_spb
Дивей с первого дня в команде как влитой. Как будто авторитетный ветеранчик такой, а не новичок. Мне Лусиано был очень симпатичен, поэтому я изначально к обмену без восторга отнёсся. Рад ошибиться, Игорь всю весну был очень хорош.
Он таким же был и в ЦСКА с первого дня, а до этого в Уфе, это лучший российский защитник последних 3-4 лет, игрока такого калибра и с нужным паспортом можно менять на условного Вендела или Клаудиньо!

Зениту браво за такой удачный обмен! ЦСКА сглупил!
Ответfil_spb
Дивей с первого дня в команде как влитой. Как будто авторитетный ветеранчик такой, а не новичок. Мне Лусиано был очень симпатичен, поэтому я изначально к обмену без восторга отнёсся. Рад ошибиться, Игорь всю весну был очень хорош.
Комментарий скрыт
В итоге,я так понимаю,и Дивеев с золотой медалью и Лусиано.
Ну да, с ЦСКА сейчас Дивееву максимум кубок России светил, так что в спортивном отношении ради трофеев в Зенит переходить выгоднее. Осуждать такую возможность глупо.
ОтветBlack Phoenix
Ну да, с ЦСКА сейчас Дивееву максимум кубок России светил, так что в спортивном отношении ради трофеев в Зенит переходить выгоднее. Осуждать такую возможность глупо.
Да все правильно он сделал, тем более, это была больше инициатива руководства.
Ну а ЦСКА жить дальше...в свое время Дивея взяли из ниоткуда и вырастили, так что у Лукина или Данилова перед глазами хороший пример
Спасибо огромное ЦСКА, что согласились на такой обмен!
ОтветАлексей Филиппов
Спасибо огромное ЦСКА, что согласились на такой обмен!
Что значит согласились? Они его и затеяли.
Игорь вообще красавчик. Семак м Зенит угадали. Прям то, что нужно сделали, для того, чтобы выиграть не самый удачный сезон.
Скромный вклад?! Игорь явно принижает свою роль в завоевании Зенитом чемпионства в этом сезоне! Это был лучший трансфер в этом году! Сразу почувствовал что от него ждёт команда и тренерский штаб, без всякой раскачки взошёл на высшую ступень подиума!👏👏👏
Трансфер мечты.
Хорошо, что наконец-то выиграл что-то, такой игрок не должен был всю карьеру в зеротитули сидеть и золотых медалей не видеть. Если все пойдет нормально, к концу карьеры должен собрать себе приличный пасьянс.
ОтветFNT
Хорошо, что наконец-то выиграл что-то, такой игрок не должен был всю карьеру в зеротитули сидеть и золотых медалей не видеть. Если все пойдет нормально, к концу карьеры должен собрать себе приличный пасьянс.
Ну ладно, зеротитулы...Кубки он собрал, медали тоже, не настолько все плохо было в ЦСКА.
ОтветShuller18
Ну ладно, зеротитулы...Кубки он собрал, медали тоже, не настолько все плохо было в ЦСКА.
Ну для такого игрока это фигня. Чел в теории может стать главным защитником своего поколения и нынешний ЦСКА (не в обиду) он слегка перерос, как по мне.
Где-то сейчас грустит Лусиано-Луча-Гонду.
Топ обмен. Даже не верится.
Он может зацементировать защиту зенита на ближайшие 6-8 лет удачный трансфер
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
3 минуты назадВидео
«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
13 минут назад
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
31 минуту назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
47 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
50 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
56 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем