Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»

Михаил Галактионов о фразе про золотой требл: это лишь ирония.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил свое высказывание о том, что клуб не сделал золотой требл в прошедшем сезоне.

– Ваши слова после игры с «Динамо»: «Жаль, что в этом году не сделали золотой требл. Мы все для этого сделали с точки зрения комплектования и различных нюансов команды». Многие считали в вашем высказывании укол в сторону руководства «Локомотива».

– Мне сложно комментировать мысли и фантазии людей. Я говорил о том, что, если сделаем правильные шаги, которые нам необходимы, – станем сильнее.

А цитата, которую вы привели, это лишь ирония. Мы неоднократно встречались с председателем совета директоров, с генеральным и спортивным директорами.

У нас абсолютно нормальные отношения, идет рабочий процесс по формированию состава на следующий сезон. Не надо гипертрофировать эти слова, – сказал Михаил Галактионов.

