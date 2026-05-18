  • Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил свое высказывание о том, что клуб не сделал золотой требл в прошедшем сезоне.

– Ваши слова после игры с «Динамо»: «Жаль, что в этом году не сделали золотой требл. Мы все для этого сделали с точки зрения комплектования и различных нюансов команды». Многие считали в вашем высказывании укол в сторону руководства «Локомотива».

– Мне сложно комментировать мысли и фантазии людей. Я говорил о том, что, если сделаем правильные шаги, которые нам необходимы, – станем сильнее.

А цитата, которую вы привели, это лишь ирония. Мы неоднократно встречались с председателем совета директоров, с генеральным и спортивным директорами.

У нас абсолютно нормальные отношения, идет рабочий процесс по формированию состава на следующий сезон. Не надо гипертрофировать эти слова, – сказал Михаил Галактионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Надеюсь за хорошие деньги продадут Батракова и Карпукаса, тогда можно рассчитывать на нормальные трансферы и борьбу за медали.
Андрей Гон
Можно будет прикупить десяток Руденко и всяких рамиросов
Чувствую, лето для Локомотива будет горячим. Очень много вопросов по трансферам на вход и выход, по продлениям контрактов. Стрёмно, но интересно
Есть несколько вариантов развития ситуации...Ротенбергу не нравится Галактионов как и новым спонсорам...Без него обещают хорошо подкинуть деньжат на комплектование. С другой стороны Галактионов показывает, что умеет работать с паспортистами и логичней сделать ставку на него....И есть 3 развитие ситуации, у Галактионова есть очень хорошее предложение из Казахстана...И если сразу продадут: Батракова, Пиняева, Карпукаса и Сильянова, то он может и сам уйти.
Игорь Рыжков
Хорошо придумывать и додумывать сидя на диване😂 Я смотрю вы с Борисом лучшие друзья, он вам поведал да же про новых не спонсоров, которые с деньгами и уже пришли недовольные😂, вот умора.
Umnik9
А вы думаете, что люди из СД команды это инопланетяне? Их никто не видит, с ними никто не общается...Откуда по вашему берет информацию тот же Карп? Да я знаю людей из рук-ва клуба и общаюсь с ними...Ничего такого, что не знает общественность...Ну видимо кроме вас...Я не написал. О Том что я написал знают все еще с зимы...
Михаил Галактионов: У «Локомотива» интересный проект, все идет в правильном направлении. Прошу не обращать внимание на недостоверную информацию. Телодвижений за спиной нет»
18 мая, 10:25
