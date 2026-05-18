Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач заявил, что его команда вряд ли сможет бороться с «Баварией» за титул в следующем сезоне.
«Боруссия» завершила сезон-2025/26 на втором месте в Бундеслиге, отстав от «Баварии» на 16 очков.
«Я знаю, что все ждут большего – выше, дальше, быстрее. Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем году.
Я не наивен – я реалист, и стараюсь смотреть в перспективе. У «Баварии» гораздо больше денег и больше суперзвезд, чем у нас», – сказал работавший в «Баварии» Ковач в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
Это видно и по стилю игру и по посылу тоже.
Клопп в свое время говорил - у Баварии другие возможности и если они дадут свои 100% победа в чемпионате будет за ними, но если они вдруг дадут осечку, мы должны быть тут как тут.
Такой подход, будет болельщикам Дортмунда всегда ближе, чем официальная капитуляция до начала сезона.
нагрузку - идти вторым номером, набирать 100% очков на двух-трёх фронтах (Бундес-лига, кубок, Лига чемпионов) и ждать осечки лидера, чтобы обойти его. Поэтому до тех пор, пока не подравняются составы, конкуренции во внутреннем чемпионате в Германии ожидать не приходится.
Оставлять его - очередная ошибка руководства Боруссии (которая денег тратить последние лет 5 точно почти как Бавария, а толку...), которое разогнать надо к чертям