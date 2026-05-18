  • Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»

Нико Ковач: не уверен, что «Боруссия» бросит вызов «Баварии».

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач заявил, что его команда вряд ли сможет бороться с «Баварией» за титул в следующем сезоне.

«Боруссия» завершила сезон-2025/26 на втором месте в Бундеслиге, отстав от «Баварии» на 16 очков.

«Я знаю, что все ждут большего – выше, дальше, быстрее. Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем году.

Я не наивен – я реалист, и стараюсь смотреть в перспективе. У «Баварии» гораздо больше денег и больше суперзвезд, чем у нас», –  сказал работавший в «Баварии» Ковач в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoНико Ковач

Нико и не наивен и не амбициозен.
Это видно и по стилю игру и по посылу тоже.

Клопп в свое время говорил - у Баварии другие возможности и если они дадут свои 100% победа в чемпионате будет за ними, но если они вдруг дадут осечку, мы должны быть тут как тут.

Такой подход, будет болельщикам Дортмунда всегда ближе, чем официальная капитуляция до начала сезона.
ОтветBVB82
У Клоппа в составе были Левандовски, Гросскройц, Гетце, Ройс, Кагава, Гондюган, Суботич, Перишич, Хуммельс, Блашчиковски, Пишчек и еще пара-тройка игроков сборной Германии. А вот у Ковача таких нет.
ОтветBVB82
Никакая команда не выдержит такую психологическую и физическую
нагрузку - идти вторым номером, набирать 100% очков на двух-трёх фронтах (Бундес-лига, кубок, Лига чемпионов) и ждать осечки лидера, чтобы обойти его. Поэтому до тех пор, пока не подравняются составы, конкуренции во внутреннем чемпионате в Германии ожидать не приходится.
Ну когда Ковач сам был в Баварии, суперзвезды и деньги не помешали ему максимально приблизить Дортмунд к титулу. Так что, возможно, дело не только в них
Менталитет неудачника. Сам заранее программирует себя, игроков и болельщиков
Потому что Ковач - типичный физрук, который не может поставить игру с амбициями, а может только "затянуть гайки" и "сушить" игру - его ставить только и.о. или в команды нижней части таблицы (куда эта цаца не пойдет). Он это сам понимает не признавая вслух и потому лапки сложил уже заранее

Оставлять его - очередная ошибка руководства Боруссии (которая денег тратить последние лет 5 точно почти как Бавария, а толку...), которое разогнать надо к чертям
