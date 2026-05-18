Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»

Нико Ковач: не уверен, что «Боруссия» бросит вызов «Баварии».

Главный тренер «Боруссии » Дортмунд Нико Ковач заявил, что его команда вряд ли сможет бороться с «Баварией» за титул в следующем сезоне.

«Боруссия» завершила сезон-2025/26 на втором месте в Бундеслиге, отстав от «Баварии» на 16 очков.

«Я знаю, что все ждут большего – выше, дальше, быстрее. Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем году.

Я не наивен – я реалист, и стараюсь смотреть в перспективе. У «Баварии» гораздо больше денег и больше суперзвезд, чем у нас», – сказал работавший в «Баварии» Ковач в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.