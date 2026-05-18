Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026

Сборная Хорватии объявила предварительный состав на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич огласил состав команды на чемпионат мира-2026.

Заявка позиционируется как предварительная, но в основной список включены 26 футболистов – максимум для ЧМ-2026.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл»);

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»);

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»);

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

Еще 7 футболистов внесены в резервный список: Ловро Маер («Вольфсбург»), Франьо Иванович («Бенфика»), Дион Бельо, Лука Стойкович (оба – «Динамо» Загреб), Иван Смолчич («Комо»), Карло Летица («Лозанна») и Эдриан Сегечич («Портсмут»).