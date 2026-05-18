  • Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
Сборная Хорватии объявила предварительный состав на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич огласил состав команды на чемпионат мира-2026.

Заявка позиционируется как предварительная, но в основной список включены 26 футболистов – максимум для ЧМ-2026.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл»);

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»);

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»);

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

Еще 7 футболистов внесены в резервный список: Ловро Маер («Вольфсбург»), Франьо Иванович («Бенфика»), Дион Бельо, Лука Стойкович (оба – «Динамо» Загреб), Иван Смолчич («Комо»), Карло Летица («Лозанна») и Эдриан Сегечич («Портсмут»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Хорватского футбольного союза
Модрич в 2006 играл на чемпионате мира. Охренеть. Месси, Модрич и Роналду.
ОтветPtюch
Пятый. В 2010 году Хорватия не принимала участие
Обидно что Хорватия не прошла отбор на ЧМ-2010, как, впрочем, и Россия тогда. Так бы Модрич был наравне с Роналду и Месси с шестью чемпионатами мира подряд.
ОтветBlack Phoenix
Там где не находится место для одного, найдется место для другого (Г.Очоа)
ОтветBlack Phoenix
Эта была месть за Англию в 2008😁
Состав рабочий. Пошумят ребятушки.
ОтветДмитрий Рабко
По ветеранам.
Модрич и Перешич ещё в теме, а Брозович рановато завязал со сборной...
К Матановичу остро не хватает Теорверовича и Сопроматича.
ОтветZrad Chohobliak
Термеховича еще)
Почему предварительный-то? Здесь 26 игроков, это окончательный состав.
ОтветDimon229
и опять без номеров почему-то
ОтветDimon229
Можно травму получить
В бой идут одни старики!!! Будем болеть за Хорватию, спасибо им за евро 2008!!
Ловро Маер был таким талантом и так упал, что даже в заявку не входит. А чуть ли не наследником Модрича приходил
Ответtrav
Просто Модрич не отдает трон.
А наследнику уже 28
Опытнейший Далич знает, что делает. Хорваты с медалями на двух ЧМ подряд, максимум выжимают, красавцы.
